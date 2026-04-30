Las reservas en Entrepeñas y Buendía bajan 11,87 hectómetros hasta acumular 1.649,68, el 65,51% de su capacidad

Archivo - Embalses de Entrepeñas y Buendía - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS - Archivo

GUADALAJARA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 11,87 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.649,68 lo que supone el 65,51 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha bajado en 9,60 hectómetros, acumulando un total de 635,44 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha descendido en 2,27 y mantiene 1.014,24 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, tres han aumentado: el de Almoguera, que gana 0,40 hectómetros hasta los 5,97 de los 7 hectómetros de capacidad máxima; el de Bolarque, que sube 1,80 hectómetros hasta los 27,39 de su capacidad máxima de 31 y el de Pálmaces, que gana 0,25 y acumula 20,32, de su máximo total de 31.

El resto, todos han descendido. En el caso del embalse de Alcorlo pierde 2, quedándose con 148,26 hectómetros de su capacidad máxima de 180; y el de El Atance baja 0,09 hectómetros y se queda con 19,93 de los 35 que puede albergar.

El de Beleña baja en 0,43 hectómetros y se sitúa con 39,66 de los 53 de su máxima capacidad; el de La Tajera decrece 0,2 hectómetros y se queda con 45,54 de un total de 59; y el de El Vado cae en 2,05 hectómetros hasta los 41,49, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, gana 0,01 hectómetros esta semana y almacena 5,70 hectómetros, con una capacidad máxima de 6.