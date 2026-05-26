Las reservas de Entrepeñas y Buendía pierden 12,49 hectómetros hasta acumular 1.617, el 64,21% de su capacidad

Archivo - Embalses - LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS RIBEREÑOS DE ENTREPEÑA

GUADALAJARA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han bajado su nivel esta semana en 12,49 hectómetros cúbicos y almacenan actualmente un total de 1.617 lo que supone el 64,21 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

El embalse de Entrepeñas ha perdido 8,54 hectómetros, acumulando un total de 610,16 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha descendido 3,95 y acumula 1.006,89 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto, tres han aumentado sus reservas y el resto las han disminuido. Así, Beleña, que suma 0,69 hectómetros, y se sitúa con 44,34 de los 53 de su máxima capacidad; el de Bolarque suma 1,67 hectómetros hasta los 24,99 de su capacidad máxima de 31; y el de Pálmaces, que gana 0,27 y acumula 22,88, de su máximo total de 31.

Por su parte, el de Alcorlo pierde 0,94 hectómetros, quedándose con 145,65 de su capacidad máxima de 180; el de Almoguera pierde 0,15 hectómetros hasta los 5,63 de los 7 hectómetros de capacidad máxima; y el de El Atance baja 0,07 hectómetros y se queda con 20,69, de los 35 que puede albergar.

También baja el de La Tajera, que desciende en 0,2 hectómetros y se queda con 45,28 de un total de 59; y el de El Vado que cae en 1,14 hectómetros, hasta los 39,06, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, baja 0,22 hectómetros esta semana y almacena 5,73 hectómetros, con una capacidad máxima de 6.