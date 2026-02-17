Las reservas en Entrepeñas y Buendía suben 158,52 hectómetros hasta acumular 1.523,49, el 60,5% de su capacidad

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han subido su nivel esta semana en 158,52 hectómetros cúbicos gracias a las últimas lluvias y almacenan actualmente un total de 1.523,49 lo que supone el 60,5 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha aumentado en 72,3 hectómetros, acumulando un total de 605,78 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha subido en 86,19 hasta situarse en los 917,71 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, cuatro de ellos han disminuido sus reservas y otros cuatro las han aumentado. Así, el de Almoguera ha bajado 0,05 hectómetros hasta los 5,54 de los 7 de máxima que puede acumular; el de El Atance cae 0,44 hectómetros y se queda con 28,79 de los 35 que puede albergar; el de Beleña pierde 1,87 hectómetros y se queda con 43,44 de los 53 de su máxima capacidad; y el de Pálmaces reduce sus reservas en 0,13, hasta los 22,06, de su máximo total de 31.

Por contra, el embalse de Alcorlo aumenta 4,61 hectómetros y se queda con 147,26 de su capacidad máxima de 180; el de Bolarque sube en 1,7 hectómetros esta semana hasta los 30,25 de su capacidad máxima de 31; el de La Tajera crece 5,02 hectómetros y se queda con 49,78 de un total de 59; y el de El Vado suma 0,45 hectómetros hasta los 47,98, de los 56 que suma su capacidad total.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, sube en 0,33 hectómetros esta semana y almacena 5,35 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.