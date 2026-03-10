Las reservas en Entrepeñas y Buendía suben 24,19 hectómetros hasta acumular 1.639,67, el 65,09% de su capacidad

Archivo - Embalse de Entrepeñas - RAFAEL MARTÍN SOLANO/EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, han subido su nivel esta semana en 24,19 hectómetros cúbicos gracias a las últimas lluvias y almacenan actualmente un total de 1.639,67, lo que supone el 65,09 por ciento de su capacidad --que asciende a 2.518 hectómetros--, según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo y recogidos por Europa Press.

Así, el embalse de Entrepeñas ha aumentado en 7,73 hectómetros, acumulando un total de 658,46 de su máximo de 813; mientras que el de Buendía ha subido en 16,46 hasta situarse en los 981,21 de su máximo de 1.705 hectómetros.

Del resto de embalses de la provincia de Guadalajara, cuatro han aumentado y cuatro han disminuido sus reservas. El embalse de Alcorlo sube 2,02 hectómetros y se queda con 146,53 de su capacidad máxima de 180; el de Beleña sube 1,54 hectómetros y se queda con 40,05 de los 53 de su máxima capacidad; el de Pálmaces sube sus reservas en 0,23, hasta los 20,40, de su máximo total de 31 y el de El Vado aumenta en 0,41 hectómetros hasta los 49,41, de los 56 que suma su capacidad total.

De su lado, el embalse de Almoguera baja 0,14 hectómetros hasta los 6,15, de los 7 hectómetros de capacidad máxima; el de El Atance cae 1,96 hectómetros y se queda con 22,70 de los 35 que puede albergar; el de Bolarque cae 0,42 hectómetros esta semana hasta los 25,82 de su capacidad máxima de 31; y el de La Tajera decrece 1,33 hectómetros y se queda con 47,06 de un total de 59.

Finalmente, el embalse de Molino de Chincha, en la provincia de Cuenca, baja en 0,30 hectómetros esta semana y almacena 5,55 hectómetros, por debajo de su capacidad máxima de 6.