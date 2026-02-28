Responsables de Bienestar para Discapacitados de Corea del Sur se interesan por la labor del Centro Ocupacional de Amiab. - AMIAB

ALBACETE 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de personas de la Asociación de Centros de Bienestar para Discapacitados de Gyeongbuk de Corea del Sur ha visitado las instalaciones que la Asociación de personas con discapacidad de la provincia de Albacete (Amiab) tiene en el polígono industrial Romica.

Esta expedición ha querido conocer cómo se trabaja en los Centros Especiales de Empleo (CEE) de Amiab, y ha conocido de primera mano la labor que se lleva a cabo en el Centro Ocupacional, desde las Unidades de Apoyo, compartiendo inquietudes con ellos, así como con las personas responsables y trabajadoras de la planta de manipulados industriales y de reciclaje.

Según informa la asiciación, también se les ha explicado los itinerarios personales que siguen los usuarios, basándose en sus necesidades de forma personal.

La Asociación de Centros de Bienestar para Discapacitados de Gyeongbuk funciona como una red de cooperación entre los centros de bienestar para personas con discapacidad dentro de la región. Sus principales objetivos son fortalecer la cooperación, mejorar la profesionalidad y elevar la competencia y el bienestar del personal que trabaja en estos centros, así como proteger y defender los derechos e intereses de los centros y, por extensión, de las personas con discapacidad en la región.