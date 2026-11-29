Resultados de las elecciones generales 2026 en Castilla-La Mancha, en tiempo real- EUROPA PRESS

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en Castilla-La Mancha. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

Castilla-La Mancha elige 21 diputados en cinco circunscripciones. Toledo aporta seis escaños, Ciudad Real cinco, Albacete cuatro y Cuenca y Guadalajara tres cada una. La cifra autonómica reúne los escaños que obtiene cada lista en esas provincias.

CÓMO VOTÓ CASTILLA-LA MANCHA EN 2023

El PP obtuvo diez diputados en Castilla-La Mancha en las generales de 2023, dos más que el PSOE. Vox consiguió tres escaños y Sumar quedó fuera del reparto.