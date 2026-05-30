Una reyerta en Albacete deja tres heridos, dos de ellos por arma blanca

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ALBACETE, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Una reyerta ocurrida esta madrugada en la calle Tinte de Albacete deja tres varones de 26, 20 y 19 años de edad heridos, dos de ellos por arma blanca.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press los hechos han tenido lugar sobre las 6.25 horas de este sábado.

En el operativo movilizado han participado agentes de Policía Nacional y Local y una UVI, que ha trasladado al herido de menor edad, y una ambulancia que ha evacuado a los otros dos. Todos ellos han sido atendidos en el Hospital Universitario de Albacete.