Una reyerta en el parque de la Amistad de Guadalajara deja un joven de 18 años herido por arma blanca

GUADALAJARA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 18 años de edad ha resultado herido por arma blanca en el transcurso de una reyerta que ha tenido lugar en el parque de la Amistad de Guadalajara.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que la agresión se produjo sobre las 22.30 de este lunes.

El herido fue traslado por una ambulancia de soporte vital al Hospital Universitario de Guadalajara, en un operativo en el que también ha participado Policía Nacional y Local.