La reyerta de Talavera se produjo entre dos hombres de nacionalidad extranjera y el herido no presenta riesgo

Archivo - Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina. - SESCAM - Archivo

TOLEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reyerta ocurrida en la madrugada de este sábado en la en la calle Gregorio de los Ríos de Talavera de la Reina, durante la que un joven de 21 años ha resultado herido por arma blanca, se produjo una agresión con arma blanca entre dos varones de nacionalidad extranjera.

Así se ha puesto de manifiesto durante la Junta Local de Seguridad, presidida este sábado por el alcalde de la ciudad, José Julián Gregorio, donde se ha puesto de manifiesto que las lesiones del herido no revisten gravedad y no existe riesgo para su vida.

El aviso del suceso se ha recibido a las 7.21 horas, tal y como han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press. Según el Consistorio talaverano, los hechos ocurrieron una vez cerradas las casetas y finalizada la actividad de la feria,

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital que trasladó al joven al Hospital Nuestra Señora del Prado de la ciudad. También acudieron efectivos de la Policía Nacional y la Policía Local.

OTRAS INTERVENCIONES

Durante la reunión par analizar lo sucedido en la jornada del viernes de ferias, donde se ha realizado una valoración general positiva del funcionamiento y coordinación del dispositivo especial de seguridad, se ha informado que también se produjo una intervención policial en la caseta municipal tras un altercado entre una pareja, que dio lugar a la detención de ambos ante la posible existencia de un delito relacionado con violencia de género, quedando los hechos sujetos a la correspondiente investigación policial y judicial.

Protección Civil ha prestado asistencia a varios menores y a otras personas que lo han necesitado, mientras que Cruz Roja ha realizado varios traslados al Hospital Nuestra Señora del Prado por caídas y otras causas, valorando el desarrollo general de la feria como tranquilo.

La seguridad privada continúa igualmente con presencia permanente y labores de control en el recinto ferial.

El alcalde ha agradecido el trabajo y la coordinación de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, seguridad privada y del resto de profesionales y voluntarios que integran el dispositivo, destacando su labor para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de las ferias.