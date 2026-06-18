Riba de Saelices (Guadalajara) desempolvará sus prendas este sábado en la 'IX Jornada de la Indumentaria Tradicional'

Oda a las prendas del pasado en Riba de Saelices. - ASOCIACIÓN

GUADALAJARA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vecindario de Riba de Saelices volverá a desempolvar sus prendas y a abrir sus armarios y baúles este sábado, 20 de junio, para vestirse a la antigua usanza en la 'IX Jornada de la Indumentaria Tradicional', una jornada que busca reconectarse con el pasado más reciente, organizada por la Asociación Cultural 'La Riba', con la colaboración del Consistorio y la Diputación.

En esta ocasión, el tema escogido son las tareas hogareñas de antaño, dejando un especial protagonismo a todo lo relacionado con el lavado manual. Se trata de una nueva ocasión para seguir disfrutando de la cultura tradicional y para dignificar aquellas prendas que cayeron en desuso, y que hoy vuelven a ser tendencia.

La jornada arrancará a las 11.00 horas con la música de raíz. Los 'Dulzaineros de La Pinocha' conducirán a los vecinos y visitantes por las engalanadas calles del casco urbano, hasta alcanzar al antiguo lavadero municipal. Éste antiguo espacio, será el epicentro de la parte matinal, según ha informado la Asociación 'La Riba' en nota de prensa.

Allí, las más mayores del lugar mostrarán sus mañas de lavado, tal y cómo se hacía antes de la llegada de las modernas lavadoras y entre antiguos barreños de cerámica y tablas de lavar, se ofrecerá un chocolate de desayuno, como bienvenida y para coger fuerzas. Junto con esta muestra popular, y ya en la Plaza Mayor, se realizará un taller local de elaboración de jabones de mano a partir de técnicas habituales de reciclaje de aceites.

No faltará el baile vermú, rodeado de diversos puestos de artesanía. Como antesala a la comida popular, tendrá lugar el desfile, donde todos los participantes mostrarán sus atavíos sobre una alfombra roja. Unas migas castellanas serán las protagonistas del ágape. Por la tarde, será el turno para la muestra y elaboración de rosquillas y otros dulces cotidianos de la mano de los más infantes de la localidad. También se fallará el concurso de fotografía.

Asimismo, habrá tardeo en la plaza y un picoteo a la hora de la cena que completarán los actos vespertinos, mientras que una discomóvil echará el cierre a la cita. El viernes y el domingo, también habrá diversas actividades para todos los públicos con el fin de que todas las edades participen en éste homenaje a la indumentaria tradicional.