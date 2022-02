Ribera asegura que nadie en España ha pedido abrir una nueva central nuclear: "No hay apetito inversor en este campo"

TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que nadie en España ha pedido la apertura de una nueva central nuclear. "No hay apetito inversor en este campo", ha dicho.

Ribera se ha pronunciado de este modo durante el I Foro Económico Español 'Castilla-La Mancha: Logros y Desafíos', que se celebra en la ciudad de Toledo, y al hilo del debate surgido en la Unión Europea de si puede considerarse o no verde la energía nuclear.

Según ha apuntado la ministra, este movimiento que ha hecho la Comisión no solamente es "controvertido" sino que "no es positivo" y solo afectaría a las inversiones nuevas de gas natural y nucleares.

"Nosotros, como país, tenemos claro que las apuestas son por el almacenamiento, por las renovables y por el hidrógeno verde, por tanto no se plantean nuevas inversiones importantes en infraestructuras de gas o nuevas inversiones en infraestructuras nucleares. De hecho, no hay ni apetito inversor en este campo".

Además, ha recalcado, "ni los propietarios de las actuales centrales nucleares tienen apetito inversor por invertir en una central completa de ciclo nuevo por razones económicas". "No tienen ningún apetito inversor, no habrá oído hablar a nadie pedir la apertura de una nueva central nuclear en ningún lugar de España".

También Ribera ha manifestado que con las plantas que existen hoy, cree que "por fin" se ha conseguido "un calendario" que ofrece "claridad, seguridad y orden en el desmantelamiento".

CRISIS DE UCRANIA

De otro lado, la ministra ha insistido en que "es prácticamente imposible que pueda haber riesgo de suministro" de gas por la crisis de Ucrania. "Está garantizado el abastecimiento", ha incidido.

Lo que sí "es probable" --ha añadido-- es que se mantenga "ese contagio del precio del gas natural del mercado ruso en el mercado ibérico". "Rusia no es un suministrador importante para la Península Ibérica. Nuestra capacidad de regasificación es tan notable que la combinación del gaseoducto con Argelia y la posibilidad de traer barcos con gas natural licuado nos permite garantizar nuestro suministro, pero probablemente tendremos turbulencias de precios".

Sobre la escalada de los precios de la luz, ha continuado en que "necesitamos que el precio del gas natural no contagie los precios eléctricos". "La rebaja fiscal está acordada hasta marzo-abril", ha recordado la ministra, y habrá que ir viendo cómo responde la UE.

De la posibilidad de crear una empresa pública, Ribera ha reconocido que "no es fácil "el que haya una empresa pública o privada tan hegemónica como para que ella misma marque los precios. Por tanto, "no habiendo empresa pública, no es razonable que en un Estado de Derecho como el nuestro, el Estado dedique un volumen de recursos muy importantes a adquirir una empresa hegemónica del sector". "Eso no tiene sentido", ha argumentado.

"Lo que si es verdad es que al hilo de la finalización de las concesiones hidroeléctricas estamos explorando ya otras alternativas", ha explicado. "Puede ocurrir que saquemos un nuevo concurso para que haya una concesión en nuevos términos, puede ser que la concesión hidroeléctrica pueda operar como un sistema de almacenamiento con bombeo, pero también puede ser que las pequeñas concesiones hidroeléctricas que vencen sean entregadas a pequeños municipios que las puedan gestionar como una forma de autoconsumo, es decir, como una forma de comunidad energética que aprovecha ese recurso con titularidad pública", ha concluido la vicepresidenta.