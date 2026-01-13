Roban cable en la Vía Verde de La Pulgosa en Albacete y Ayuntamiento pide colaboración ciudadana

Vía Verde de La Pulgosa. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Proximidad de Albacete, Carlos Calero, ha informado de un nuevo robo de cable en instalaciones y servicios municipales, en este caso en la Vía Verde de La Pulgosa.

La sustracción de cableado ha afectado a un tramo de este camino público muy frecuentado, donde personas desconocidas se han llevado aproximadamente 250 metros de cable de 16 milímetros de sección. Este hecho delictivo ya está siendo investigado por las fuerzas y cuerpos de seguridad, tras la denuncia efectuada desde el Ayuntamiento.

El edil ha hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad y a la colaboración ciudadana, y ha pedido que "cualquier persona que observe o detecte un comportamiento o situación sospechosa avise de inmediato a la Policía, ya que esa cooperación resulta clave para la prevención y el esclarecimiento de los hechos", ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El servicio eléctrico municipal está valorando los daños producidos, con el fin de actuar lo antes posible para restablecer el servicio de alumbrado público en la zona afectada. Desde el Ayuntamiento se solicita a los ciudadanos "comprensión y colaboración mientras se desarrollan estos trabajos".

Carlos Calero ha señalado que "es intolerable la reiteración de comportamientos antisociales que no respetan el patrimonio de todos y afectan a la vida cotidiana, y por eso intentamos incrementar la vigilancia policial y reparar los daños causados, lo que supone un claro perjuicio para las arcas municipales".