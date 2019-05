Roban a punta de pistola en menos de un minuto en una tienda 24 horas de Alcázar de San Juan

Publicado 20/05/2019 15:09:54 CET

ALCÁZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL), 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un individuo con el rostro tapado por un casco de motocicleta ha robado a punta de

pistola en una tienda 24 horas en la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan, situado en la calle Júpiter del municipio manchego.

Ocurrió el pasado sábado a las 17.00 horas, aproximadamente.

Fuentes de la empresa han explicado a Europa Press, que hasta este lunes no han podido

facilitar información al respecto para no entorpecer la investigación que está llevando a cabo la Policía y por el momento aseguran que no pueden dar más datos.