Robles asegura que "ahora" hay que estar con las familias y no es el momento de "sacar rédito político"

TOLEDO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robes, ha aprovechado su visita a Toledo para poner "muy en valor" el trabajo que está realizando la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Adamuz (Córdoba) tras el accidente ferroviario producido este domingo por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad. "Es un momento muy duro para todos", ha admitido la ministra, quien ha subrayado que "ahora es el momento de estar con los que sufren y con los fallecidos", y "no es el momento de aprovechar para sacar rédito político". "Ya habrá tiempo".

Robles, que ha visitado al personal ucraniano que se instruye en el marco de la Operación EUMAM-UA, en la Academia de Infantería de Toledo, y preguntada por los medios de comunicación, se ha centrado en poner en valor el trabajo que está haciendo la UME en este momento en el lugar del accidente ferroviario en Adamuz, así como la misión "especialmente dolorosa" que está realizando esta unidad en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba.

"Son los militares de la Unidad Militar de Emergencia los que están en este momento acompañando y velando a los cadáveres, hasta que se tome la decisión final de entrega a las familias cuando se terminen los procedimientos judiciales", ha recalcado Robles.

Una situación que también es "dura" para "nuestros militares", pero "lo están haciendo con una enorme profesionalidad, con una enorme entrega y una enorme prudencia y discreción", ha puesto de relieve.

Dicho esto, ha recordado que "hay una investigación judicial" en curso y, por ello, ha afirmado, "lo que sí sería bueno es que ninguno hiciéramos especulaciones" y que "dejáramos que el juez trabaje", así como la comisión independiente que hay.

"ES EL MOMENTO DE LA PRUDENCIA Y LA DISCRECIÓN"

"Yo creo que este es el momento de la prudencia y de la discreción y por supuesto hay que llegar hasta el final en saber qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron las causas del terrible drama que hemos vivido", ha incidido Robles.

Sobre las críticas lanzadas por una parte de la oposición, Robles ha respondido: "Yo no sé qué pasa que la oposición en vez de poner en valor las cosas positivas que se están haciendo siempre tiene que utilizar cuestiones tan dolorosas para estos temas".

Según ha aseverado, "este es el momento de respeto a las familias, de mucha prudencia y de pedir a los órganos que tienen que hacerlo, que lleguen hasta el final en la investigación de lo que realmente ocurrió".

Finalmente, Robles ha dejado claro que "la UME va a estar hasta el último momento y en unas circunstancias muy difíciles porque no todo el mundo está todavía identificado". "Es un momento muy duro para todos. Por tanto, creo que ahora es el momento de estar con los que sufren, con los fallecidos, y no es el momento de aprovechar para sacar rédito político. Ya habrá tiempo", ha zanjado la ministra.