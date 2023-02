Rojas-Marcos presenta su 'Historia del Partido Andalucista' en Toledo: "Fuimos un ejemplo de la belleza de la política"

TOLEDO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fundador del Partido Andalucista, Alejandro Rojas-Marcos, ha presentado en el toledano Hospital de Tavera la obra 'Historia del Partido Andalucista', un acto en el que ha defendido que la extinta formación fue "un ejemplo de la belleza de la política" a lo largo de sus 50 años de historia.

En declaraciones a los medios, ha defendido que esta obra es "un canto a la política y a su belleza" ya que cuenta "cómo un grupo de jóvenes fue capaz de movilizar millones de votos, crear un patrimonio, y 50 años después, decir adiós a la política cuando creyó que el pueblo no le necesitaba".

Para Rojas-Marcos, se trata de un buen ejemplo de que "no hay que vincular la política a cargos, a elecciones o a la lucha por el poder".

A esto ha añadido que el "misterio y grandeza" del Partido Andalucista fue "haber entendido que la patria andaluza fue la única manera de que Andalucía saliera de su dependencia, de su paro, de su analfabetismo y de su movilidad migratoria".

"La única forma de salir era el poder, pero no el de los partidos, sino el poder andaluz. Esa fue la clave. Supimos poner en marcha el partido, conquistar a todos y decir adiós, y por eso estamos orgullosos", ha afirmado.

BONO: "C-LM ES AUTONOMÍA GRACIAS AL PARTIDO ANDALUCISTA"

El maestro de ceremonias ha sido el expresidente castellanomanchego José Bono, quien ha asegurado que la autonomía de Castilla-La Mancha no se entiende sin la existencia del Partido Andalucista.

"Sin aquél 28 de febrero, en Castilla-La Mancha no tendríamos autonomía, no la habríamos reclamado. Y no sabíamos lo que nos perdíamos", ha indicado.

Así, ha aseverado que los miembros del Partido Andalucista fueron "unos adelantados que cogieron fuerzas ocultas para despertar el poder andaluz, que como tal no había existido más que en la cabeza y el libro de Blas Infante".