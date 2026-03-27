Rojo acusa a Guarinos de "desgana" y exige probar su acusación por el "falso agujero" heredado de 23 millones

Archivo - El concejal socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara Alberto Rojo - EUROPA PRESS / RAFAEL MARTÍN - Archivo

GUADALAJARA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Guadalajara y concejal en el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alberto Rojo, ha cargado contra la alcaldesa, Ana Guarinos (PP), tras sus recientes declaraciones sobre una posible candidatura de nuevo a la Alcaldía, criticando su "desgana" y exigiéndole pruebas documentales del supuesto "agujero económico" en el Ayuntamiento.

En una entrevista a Europa Press, Rojo ha cuestionado que la alcaldesa asegure que sería "un honor" repetir como candidata pero lo supedite a su partido, algo que, a su juicio, evidencia falta de compromiso con la ciudad. "No se entiende que con solo tres años como alcaldesa se muestre a merced de lo que diga su partido", ha afirmado, añadiendo que sus palabras reflejan "hastío y aburrimiento".

Rojo ha intensificado sus críticas contra la alcaldesa, y ha denunciado una campaña de "hostigamiento personal" que, según ha afirmado, ha sufrido durante meses.

En relación con las declaraciones de Guarinos sobre su posible candidatura --que calificaba como "un honor" aunque supeditado a su partido--, Rojo ha interpretado esas palabras como una muestra de falta de implicación. "Se muestra a merced de lo que diga su partido. Si le importase Guadalajara, no cabría en su cabeza otro plan", ha señalado, y ha añadido que reflejan "desgana, hastío y aburrimiento".

Frente a ello, ha reivindicado su propia posición política: "Yo estoy a merced de los vecinos de Guadalajara y ese es mi compromiso".

En el plano económico, el exregidor ha negado la existencia del déficit denunciado por el equipo de Gobierno y ha exigido pruebas. "Le exijo una prueba documental oficial y acreditada que dé cuenta de ese agujero de 23 millones de euros", ha afirmado, y ha reclamado que se justifiquen los posibles recortes derivados de esa situación.

A su juicio, se trata de un "relato falso" y ha advertido de que, si no se acredita, "no es digna de proponer de nuevo su candidatura", y ha augurado un "fuerte castigo en las urnas". También ha cuestionado decisiones como la compra del edificio de Correos: "Cuando uno tiene un problema económico no se compra una nueva casa".

En materia fiscal, Rojo ha cargado contra la subida del IBI aprobada por el actual equipo de Gobierno cuando iniciaron su mandato, que ha calificado como "la mayor de la historia". Además, ha anticipado un posible cambio en la política tributaria municipal: "En este próximo otoño veremos cómo la señora Guarinos y su equipo anuncian una bajada del IBI, porque está todo perfectamente orquestado", ha dicho, en clara alusión al momento preelectoral.

EPISODIOS DE ACOSO PERSONAL

Durante la entrevista, Rojo ha denunciado episodios de acoso personal que no había hecho públicos hasta ahora. "He estado meses encontrando notas en mi vehículo y es la primera vez que lo digo", ha asegurado.

El dirigente socialista ha vinculado estos hechos con el clima político actual porque "estos hostigamientos y señalamientos públicos hacen que muchos ultras, aunque minoritarios, tengan acciones que reflejan lo que hacen sus políticos", ha señalado.

En este contexto, ha insistido en la existencia de una "campaña durísima de acoso y derribo" contra su persona desde el inicio de la legislatura que a su juicio "no es política sino querer destruirme personalmente", aunque ha asegurado que su postura ha sido siempre la de mantener una actitud "educada y constructiva" porque "yo salgo a la calle y recibo mucho cariño de la gente".

Sobre el Fuerte de San Francisco, ante las críticas de Guarinos y sus dudas sobre si Rojo hubiera exigido la rehabilitación de este espacio por vía judicial si hubiese seguido, el exalcalde ha defendido su gestión y ha asegurado que cuando regentó la Alcaldía cumplió con lo que estaba establecido jurídicamente mientras impulsa proyectos concretos para dotar de uso al espacio.

"Nosotros hemos trabajado para dotarlo, hemos puesto proyectos sobre la mesa como la biblioteca o las escuelas municipales", ha explicado, y ha defendido también la apuesta posterior por la Ciudad del Cine como "proyecto motor" de empleo y desarrollo.

En este sentido, ha criticado que la actual alcaldesa haya centrado su actuación en la vía judicial y haya abandonado iniciativas de mayor alcance y ha lamentado que "Toledo nos ha ganado la partida".

Finalmente, Rojo, que meses atrás ya anunciaba a este medio su intención de presentarse nuevamente como candidato a la Alcaldía por su partido, ha acusado a Guarinos de falta de proyecto político y ha afirmado que ha basado su gestión en la confrontación. "Se ha dedicado a fomentar la crispación con los brazos cruzados", ha señalado, y ha contrapuesto su modelo basado en la "moderación y el diálogo". Asimismo, ha reiterado su intención de volver a optar a la Alcaldía con un proyecto "renovado y ambicioso" para Guadalajara.