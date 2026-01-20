La rotura de una tubería en la calle Colegio de Doncellas de Toledo deja sin agua a la zona alta del Casco Histórico

Calle Colegio de Doncellas de Toledo - GOOGLE MAPS

TOLEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La rotura de una tubería de fundición gris de 450 milímetros en la calle Colegio Doncellas de Toledo ha dejado sin agua a la zona alta del Casco Histórico, al tenerse que cortar el suministro para bajar la presión y comprobar si se trata de una emplomadura.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Ayuntamiento capitalino, que indican que los técnicos de Tagus, empresa concesionaria del servicio, han procedido a comprobar que se trata de una emplomadura, por lo que ya se ha reparando la avería.

La rotura de esta tubería ha tenido lugar sobre las 8.20 horas de este miércoles y desde el equipo de Gobierno toledano apuntan que ya se está cargando de agua.