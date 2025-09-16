RTVE y Afammer suscriben un convenio para impulsar la formación audiovisual en el mundo rural

CIUDAD REAL 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

RTVE Instituto ha presentado un convenio de colaboración con la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer) con el objetivo de acercar la formación digital y audiovisual a las mujeres y familias del medio rural en los programas de formación del Proyecto Haz.

El encuentro ha contado con la participación de la responsable de Relaciones Institucionales del Proyecto Haz, Sonsoles Miranda, y la presidenta nacional de Afammer, Carmen Quintanilla. Ambas han hecho oficial esta colaboración, que permite el acceso a cursos online de RTVE Instituto con descuentos de hasta el 100% en la fianza de la formación para los miembros de las asociaciones adscritas a la confederación, según ha informado la Confederación por nota de prensa.

Carmen Quintanilla, ha expresado su agradecimiento al Instituto de RTVE por contar con Afammer para impulsar la formación audiovisual de las mujeres rurales. La presidenta nacional ha destacado que este convenio supone un gran avance en el desarrollo de las zonas rurales, porque permitirá que muchas mujeres mejoren sus competencias digitales y tengas más oportunidades de acceder a un empleo o de impulsar su propio emprendimiento.

"La formación digital y audiovisual es hoy una herramienta imprescindible para romper barreras y generar nuevas oportunidades en el medio rural. Con este convenio, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad real y el futuro de las mujeres que sostienen nuestros pueblos", ha señalado Quintanilla.

El convenio permitirá acercar estos programas de formación al entorno rural, contribuyendo a la digitalización, el empoderamiento femenino y la creación de oportunidades en territorios que sufren el reto demográfico.

El acto ha incluido el taller práctico 'Cómo hacer un pódcast con tu smartphone', impartido por Carlos M. Lebrón, responsable de Captación del Proyecto Haz.

Esta actividad ha servido como ejemplo del tipo de formación que ambas entidades promoverán en el marco de su colaboración.

CURSOS ONLINE DE 150 HORAS

La oferta formativa del Proyecto Haz cuenta con cursos 100% online de 150 horas. Esta formación, dirigida a profesionales y personas interesadas en sector audiovisual, está financiada para la ciudadanía europea con los Fondos Next Generation UE. El alumnado abona previamente un depósito de fianza y, una vez superado el curso, el 100% del importe es devuelto.

La oferta de cursos permite la especialización en áreas clave del sector audiovisual: imagen, sonido, inteligencia artificial, negocio audiovisual o producción y medios. Además, las formaciones son impartidas por profesionales del sector en activo, son prácticas, tutorizadas y con enfoque en la empleabilidad. Además, los cursos están certificados por RTVE Instituto, con el respaldo del Ministerio de Cultura y el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA).

El Proyecto Haz es una es una iniciativa financiada por la Unión Europea con los Fondos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.