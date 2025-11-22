Ruiz arranca su liderazgo en PP Puertollano presumiendo de gestión y apelando a la épica para alcanzar mayoría absoluta

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 22 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha sido proclamado este sábado presidente de la Junta Local del Partido Popular de Puertollano con el voto unánime de más de medio centenar de afiliados reunidos en un céntrico hotel de la localidad, un hito que pone fin a ocho años de interinidad orgánica a cargo de una gestora.

Sus primeras palabras han sido para agradecer la labor de los afiliados y de todos los presidentes que han dirigido la formación política en la ciudad industrial y para sacar pecho de la gestión municipal llevada a cabo en sus primeros 28 meses de gobierno.

En este sentido ha aludido a la "épica" de haber conseguido llegar al Ayuntamiento tras 44 años de gobiernos socialistas que "paralizaron" las energías del municipio y ha renovado su promesa de seguir trabajando para revalidar su mandato con mayoría absoluta en los comicios de mayo de 2027.

Miguel Ángel Ruiz ha estado arropado por amigos, afiliados, alcaldes de la provincia de Ciudad Real y la cúpula nacional y regional del Partido Popular, con la presencia de la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el presidente del PP de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde.

Tras su proclamación, Miguel Ángel Ruiz ha tenido unas emotivas palabras para su "padrino político", el alcalde de Brazatortas Pablo Toledano, y ha repasado pormenorizadamente sus 28 meses de gobierno que a su juicio reflejan, cumpliendo la premisa cervantina, que "obras son amores", con importantes hitos.

Entre ellos, ha citado la renovación de la red de agua, el desbloqueo de las obras de remodelación del Paseo del Bosque, la rebaja del IBI, la eliminación del impuesto de plusvalía, la aprobación de la nueva RPT del Ayuntamiento de Puertollano, la limpieza, la inversión en ayudas sociales, la renovación del panorama cultural y festivo, o la atracción de nuevas inversiones, y todo bajo el común denominador de haber conseguido reducir la deuda en un 83%, más de 27 millones de euros en 28 meses, hasta dejarla en apenas 5 millones.

OBJETIVO DE GOBIERNO

Miguel Ángel Ruiz ha recalcado que el objetivo de su gobierno no es otro que "ayudar a quienes se tiene más cerca y hacer felices a los ciudadanos, siempre con ilusión, cercanía, cariño y esperanza".

Para el dirigente 'popular', Puertollano ha logrado así convertirse en una ciudad con "imagen de seriedad y de seguridad jurídica", tras una misión de "tintes épicos" que consiguió desplazar a 44 años de gobiernos socialistas.

"En mayo de 2023 la ciudadanía dijo basta, rompiendo el clima de división y el miedo para conseguir un Puertollano más activo, con más servicios, seguridad y libertades", ha enfatizado.

El primer edil ha revalidado su "compromiso" para seguir trabajando por Puertollano, de modo que en mayo de 2027 vuelva a "hacer historia", en esa ocasión con una mayoría absoluta, lo mismo que desea para la candidatura de Paco Núñez en Castilla-La Mancha y de Alberto Núñez Feijóo en el Gobierno de España.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Además, Ruiz ha anunciado cuáles serán los nombres destacados en la nueva directiva, que estará compuesta por 20 personas que se darán a conocer en su totalidad próximamente.

Así, se ha designado a José Antonio Barba como secretario general, Leticia Muñoz Rodríguez, como vicesecretaria general, Inmaculada Amaro como vicepresidenta de Coordinación, Raquel Segura Martínez como portavoz, y Juan Ramón García Cáceres como tesorero.

FÚNEZ: "RUIZ ES LA MEJOR OPCIÓN"

De su lado, la secretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha expresado el "honor" que supone para ella participar en el congreso local puertollanense, que ha consagrado a Ruiz como "la mejor opción para responder a los problemas y aspiraciones de los vecinos".

"Para mí es un orgullo pertenecer a estas siglas, y ser compañera de equipos de gobierno como este, que han conseguido reducir en un 83%, la deuda municipal, de modo que los impuestos de los ciudadanos no se vayan a pagar intereses y malgastar el dinero, sino a más inversiones y servicios públicos, solo en los dos primeros años de gobierno", ha recalcado.

En los mismos términos se ha manifestado el presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez, quien ha recordado que desde el primer momento en que Miguel Ángel Ruiz le fue presentado por Pablo Toledano "quedó de manifiesto que era una buena persona, cercana, con empatía, inteligente, ambicioso y con capacidad de liderazgo".

Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular, Miguel Ángel Valverde, ha ironizado felicitando a los "músicos buenos", en conmemoración del día de Santa Cecilia y en referencia velada al exalcalde socialista Adolfo Muñiz.

Para Valverde, Puertollano era una ciudad "acostumbrada a la decadencia" que consiguió corregir esa dinámica en el momento en que Pablo Toledano le presentó "a un señor de corbata que cautivo a la cúpula del Partido Popular por su compromiso por la ciudad, pese a que vivía tranquilo y bien".

"El tiempo ha demostrado que Miguel Ángel Ruiz es un extraordinario alcalde y una extraordinaria persona, que ha conseguido construir un Puertollano diferente", rompiendo, a su juicio, con la patrimonialización de las instituciones protagonizada por el PSOE en las últimas décadas.