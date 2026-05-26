Ruiz llega al fin de mandato en Puertollano con la deuda casi liquidada y la oposición critica la falta de ambición

Ayuntamiento de Puertollano - AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

CIUDAD REAL 26 May. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ángel Ruiz afronta el último año antes de las elecciones municipales de mayo de 2027 con un balance centrado en el saneamiento económico, la captación de fondos europeos y la modernización de la administración local, mientras la oposición cuestiona la falta de ambición del Gobierno y advierte de que la ciudad sigue arrastrando problemas de fondo vinculados a la falta de oportunidades, el deterioro urbano y la ausencia de una estrategia clara para recuperar población, actividad económica y confianza ciudadana.

Según indican fuentes de Alcaldía a Europa Press, estos tres primeros años de mandato han permitido reducir la deuda municipal, reforzar la liquidez del Ayuntamiento y reordenar una estructura de personal que llevaba dos décadas sin actualizarse.

Ruiz llegó a la Alcaldía de Puertollano tras las elecciones municipales de 2023, en las que el PP logró una victoria histórica en una ciudad gobernada durante 44 años por el PSOE. Los 'populares' obtuvieron 10 concejales, frente a los 8 del PSOE, los 2 de Vox y el concejal conseguido por Izquierda Unida. Aunque PP y Vox sumaban mayoría absoluta, Ruiz optó desde el inicio por un Gobierno del PP en solitario.

El eje principal del balance del equipo de Gobierno pasa por la situación económica del Ayuntamiento. Según los datos municipales, Puertollano pasará de una deuda viva cercana a los 32,2 millones de euros en 2023 a algo menos de dos millones a finales de 2026, lo que supone una reducción de casi el 90%.

Esa política de contención del gasto, según sostiene el equipo de Gobierno, ha permitido mejorar la situación financiera del Ayuntamiento y afrontar obligaciones pendientes. En paralelo, el Ejecutivo local destaca la captación de más de 10,7 millones de euros de fondos EDIL, junto a otras ayudas europeas destinadas a proyectos de eficiencia energética.

La modernización administrativa es otro de los ejes del balance, con la aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo, el refuerzo de la Oferta Pública de Empleo y el mantenimiento de distintos planes de empleo, incluido un programa municipal dotado con casi un millón de euros.

El Gobierno de Ruiz incluye también actuaciones en instalaciones deportivas, culturales y sociales, mejoras urbanas, avances en abastecimiento de agua, actuaciones en espacios públicos y proyectos como la reapertura del Museo de la Minería, las obras en el Teatro El Poblado y el Mercado Municipal o la transformación del antiguo colegio Miguel de Unamuno en una nueva zona de uso ciudadano.

En materia fiscal, el Ayuntamiento sitúa como parte de su balance distintas reducciones y bonificaciones tributarias, junto a la congelación general del resto de impuestos y tasas municipales.

FONDOS EUROPEOS, EMPLEO Y MANTENIMIENTO

El último año de mandato queda condicionado por la necesidad de traducir la reducción de deuda en una mayor capacidad inversora y en proyectos capaces de generar empleo estable y actividad económica, especialmente en torno a la industria, la energía y la transición ecológica.

Otro de los grandes desafíos será ejecutar en plazo los proyectos financiados con fondos europeos. El propio balance municipal reconoce que persisten demandas vecinales relacionadas con el mantenimiento urbano, la limpieza, la mejora de espacios públicos y la atención a distintos barrios de la ciudad.

Entre las actuaciones pendientes figuran proyectos de renovación urbana, mejoras hidráulicas y de eficiencia energética, actuaciones en instalaciones municipales y nuevas intervenciones vinculadas al programa EDIL.

De cara a la recta final del mandato, el Gobierno de Ruiz sitúa también entre sus prioridades el refuerzo de políticas sociales y de empleo. El Ayuntamiento quiere además potenciar la imagen exterior de Puertollano como una ciudad para vivir y trabajar, apoyándose en la cultura, el deporte y los proyectos vinculados al hidrógeno verde y la transición energética.

LA OPOSICIÓN VE AUSENCIA DE PROYECTO DE CIUDAD

Frente al balance del equipo de Gobierno, los grupos de la oposición coinciden en que Puertollano sigue arrastrando problemas de fondo vinculados a la falta de oportunidades, el deterioro urbano y la ausencia de una estrategia clara para recuperar población, actividad económica y confianza ciudadana.

Desde el PSOE, su portavoz, Manuel Sánchez, considera que la ciudad está "más estancada" tras casi tres años de gobierno del PP, con problemas en servicios básicos, limpieza y mantenimiento, menos transparencia institucional y una gestión más centrada en la imagen que en resolver cuestiones de fondo. También reprocha al alcalde promesas incumplidas y falta de avances en asuntos estratégicos.

Por parte de Vox, su portavoz, Félix Canal, sitúa la falta de empleo y oportunidades, especialmente para los jóvenes, como uno de los grandes problemas de Puertollano. Advierte además de la pérdida de población, el cierre de comercios, la falta de alternativas formativas y de ocio, y la sensación de desatención en los barrios de la periferia.

Desde IU, su portavoz, Jesús Manchón, sostiene que Puertollano necesita afrontar sus problemas estructurales con planificación, transparencia y una visión de futuro que vaya más allá del "titular" o de la propaganda institucional. A su juicio, la ciudad sigue sin un modelo económico sólido y diversificado, demasiado dependiente de grandes proyectos que no siempre se concretan ni generan el empleo estable que necesita el municipio.

En cuanto a sus propuestas, el PSOE defiende recuperar políticas activas de empleo, reforzar los servicios públicos y mejorar los barrios.

Vox plantea combinar la apuesta industrial con medidas de apoyo al comercio, los autónomos, la formación y una atención más equilibrada a toda la ciudad.

IU propone aprovechar la transición energética para generar empleo estable, con planificación, cláusulas sociales y compromiso con el empleo local, además de reforzar el comercio, mejorar los barrios, impulsar vivienda asequible y garantizar más transparencia y participación ciudadana.

SIN CANDIDATOS A LA VISTA EN PSOE, VOX E IU

De cara a las elecciones municipales de mayo de 2027, el PSOE de Puertollano no ha designado todavía candidatura. Según Sánchez, ese proceso llegará más adelante y será la organización la que lo aborde cuando corresponda, mientras el partido mantiene ahora el foco en construir una alternativa de gobierno.

En el caso de Vox, Félix Canal también asegura que no se está hablando todavía de quién formará parte de la lista electoral para las próximas municipales. El portavoz señala que su formación mantiene por delante "un año de compromiso con la ciudad" y que seguirá trabajando en la medida de sus posibilidades.

Desde Izquierda Unida, Jesús Manchón explica que aún no hay una decisión cerrada ni sobre la candidatura ni sobre la fórmula concreta con la que concurrirán a las próximas elecciones municipales, aunque a título personal, afirma que se encuentra "con la fuerza suficiente" para volver a encabezar la lista.