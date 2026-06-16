Ruiz Molina muestra su apoyo y colaboración a la empresa familiar "como generadora de riqueza y empleo"

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, clausura la Asamblea General de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM) - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM

TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su apoyo y colaboración con el tejido empresarial de la región y, especialmente, a la empresa familiar, como generadora de riqueza y empleo.

Así lo ha indicado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la clausura de la Asamblea General de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (AEFCLM), que se ha celebrado en Toledo, y que ha contado con la presencia de la delegada de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital en Toledo, María Castaño; el presidente de la AEFCLM, Rafael Ruiz y el director territorial del Banco Santander en Castilla-La Mancha, Francisco Piña.

En el mismo, Ruiz Molina ha agradecido la invitación del presidente de la asociación, y ha puesto en valor el contenido de una jornada en la que se han abordado cuestiones de máxima actualidad para el tejido productivo, como la situación geopolítica internacional, la internacionalización empresarial o el absentismo laboral, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En este sentido, ha recordado que el Gobierno regional trabaja actualmente junto a empresas, colectivos y sectores exportadores en la elaboración del Plan Estratégico de Internacionalización 2026-2030, al tiempo que destina cerca de 900.000 euros a impulsar la presencia de las empresas castellanomanchegas en mercados internacionales y mejorar su competitividad.

Asimismo, ha destacado las actuaciones desarrolladas para hacer frente al absentismo laboral, entre ellas el reciente convenio firmado entre la Consejería de Sanidad, la Seguridad Social y las mutuas para agilizar la recuperación de pacientes con procesos traumatológicos y facilitar su reincorporación al trabajo.

CONFIANZA EMPRESARIAL Y CRECIMIENTO SOSTENIDO

El consejero de Hacienda ha aprovechado su intervención para poner en valor el crecimiento económico sostenido que está viviendo la región, que tiene como actor destacado a los empresarios y empresarias que dedican su capital, su tiempo, su energía y su emprendimiento en la tierra. Demostrando con ello, que es una de las regiones más dinámicas, existiendo varios indicadores de al menos los últimos 10 años que así lo ponen de manifiesto.

Según ha recordado, Castilla-La Mancha cuenta actualmente con un 23% más de empresas que hace una década, con más de 25.000 nuevas sociedades creadas en este periodo. Asimismo, las exportaciones regionales han crecido un 86% desde 2015 y, durante el primer trimestre de 2026, la Comunidad Autónoma se ha situado como la segunda región española con mayor incremento de las ventas al exterior.

El consejero también ha destacado los récords alcanzados por el sector turístico, que cerró 2025 con más de seis millones de pernoctaciones y que ha superado por segunda vez los tres millones de viajeros alojados.

Estos avances, ha señalado, han tenido una traducción directa en el empleo y la población. Así, el número de ocupados ha aumentado un 30% en la última década, mientras que la tasa de paro se ha reducido a la mitad, pasando del 27 al 13%. Además, Castilla-La Mancha ha incrementado su población un 5,5% desde 2015 y se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor crecimiento demográfico.

Datos que ha sintetizado en uno sólo, como es el Índice de Confianza Empresarial, que según ha trasladado "seguimos liderando en España, con 10 puntos por encima de la media nacional", poniendo de manifiesto que los empresarios y empresarias confían en las decisiones sobre política económica que está tomando el Gobierno regional.

ESTABILIDAD INSTITUCIONAL Y DIÁLOGO SOCIAL

Durante su intervención, el titular de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, ha atribuido estos resultados al clima de estabilidad política e institucional existente en Castilla-La Mancha y al modelo de diálogo permanente y consenso con los agentes sociales que caracteriza la acción del Gobierno autonómico. Una estabilidad que ha permitido al Ejecutivo autonómico aprobar cada año el presupuesto regional e incrementar desde 2015 en un 30% los recursos destinados a las ayudas para empresas.

En materia fiscal, Ruiz Molina ha reiterado el compromiso del Gobierno de García-Page para hacer compatible la política económica con una política fiscal pactada con los agentes sociales, manteniéndola congelada desde 2015, sin subir los impuestos, y reduciendo el esfuerzo fiscal con la aprobación de un conjunto de desgravaciones que, entre sus fines, tiene "el incentivar la actividad empresarial en la región, especialmente en las zonas despobladas".

Una reducción que "estamos haciendo con bisturí", y que como ya anunció el presidente García-Page, se están ultimando unas nuevas medidas fiscales entre las que se incluirá una mejora de la tributación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las empresas familiares, atendiendo así a una de las principales demandas trasladadas por el sector.

En definitiva, un clima de entendimiento resultado de la "certidumbre y seguridad" que tiene el empresariado de la región, que les permite arriesgar su inversión y ser capaces de "generar riqueza y empleo". Una riqueza con la que desde el sector público se financia la sanidad, la educación o los servicios sociales, siendo por tanto "responsables de que dispongamos de un Estado del Bienestar potente".

APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y AL CRECIMIENTO EMPRESARIAL

En su alocución, el consejero ha repasado también algunas de las principales líneas de apoyo impulsadas por el Gobierno regional en favor de empresas y autónomos, entre ellas los 180 millones de euros movilizados a través del programa 'Adelante Inversión*, que ha beneficiado a más de 5.200 empresas; o la segunda convocatoria de la Tarifa Plana Plus dotada con 22 millones de euros, y la puesta en marcha de la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo de Castilla-La Mancha 2026-2030, que cuenta con una inversión de 100 millones de euros.

Por último, Ruiz Molina ha defendido la necesidad de un nuevo modelo de financiación que "garantice la igualdad entre territorios", para que los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica, o de la capacidad tributaria del territorio en el que residan, puedan disponer de los recursos necesarios para seguir recibiendo los servicios públicos. Un modelo que pone el énfasis en el "coste real que supone a Castilla-La Mancha prestar esos servicios", una propuesta "diametralmente diferente" al modelo pactado entre el Gobierno central y ERC.

El consejero ha concluido trasladando un mensaje de confianza a los empresarios y empresarias de la región, deseándoles lo mejor para sus negocios, porque como ha señalado, "cuanto mejor les vaya a ustedes, creceremos más y dispondremos de mayores recursos para compartir entre todos", y poder afirmar así, que la sociedad castellanomanchega es muy solidaria y "no deja a nadie atrás".