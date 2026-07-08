Ruiz Molina reinvindica que C-LM es la única comunidad con una propuesta alternativa de financiación autonómica

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presidido el acto de firma del protocolo de incorporación de la compañía Laboratorios Farmacéuticos ROVI al CRID. - JCCM

TOLEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reivindicado este miércoles que Castilla-La Mancha "es la única comunidad autónoma que tiene un modelo alternativo" al proyecto de financiación autonómica.

Así lo ha afirmado durante una atención a los medios de comunicación desde Talavera de la Reina, donde ha acudido a la incorporación de la compañía farmacéutica ROVI al centro de conocimiento de Salud Digital del Centro Regional de Innovación Digital (CRID).

El titular de Hacienda castellanomanchego ha señalado que "lo que se va a debatir en el 29 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es el modelo que ya conocemos". "Un modelo de financiación injusto, regresivo, que genera beneficios para una comunidad autónoma, pero perjuicios para las demás", ha señalado Ruiz Molina.

"No sé si tiene el Gobierno alguna intención de modificar desde luego este modelo que tiende a la ordinalidad", ha señalado el consejero, contraponiéndolo a su planteamiento de "que haya un reparto justo de la riqueza nacional entre todas las comunidades autónomas que garantice que todas disponemos de la financiación suficiente para hacer frente al coste real que no supone prestar la sanidad, la educación y los servicios sociales".

"Si no se modifica, que ya me consta que no se va a modificar para el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, pues yo creo que este Gobierno ha manifestado, desde luego, su rechazo y votará en contra", ha anunciado, además.