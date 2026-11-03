La Ruta Gastronómica Patrimonial de Albacete tendrá lugar este domingo y los fondos recaudados irán a parar a Afanion

Presentación de la Ruta Gastronómica Patrimonial del Día de la Ciudad. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Turismo y Marca Albacete, Rosa González de la Aleja, ha invitado a participar en la ruta gastronómica patrimonial que, por segundo año consecutivo, organiza el Ayuntamiento y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (APEHT) con motivo del Día de la Ciudad para conmemorar, en esta ocasión, el 651 aniversario del Privilegio de Villazgo concedido por Don Alfonso, marqués de Villena, a Albacete que marcó el inicio de su trayectoria como villa independiente de Chinchilla.

Acompañada por el presidente de la APEHT, David Jiménez; los chefs locales Javier Albujer, Santiago Jiménez y Rafael Herreros, y el presidente de la Denominación de Origen La Manchuela, José Enrique Valle, la concejala ha explicado que esta propuesta responde al compromiso municipal de seguir impulsando actividades que permitan descubrir Albacete desde diferentes perspectivas, poniendo en conexión su patrimonio, sus tradiciones y su gastronomía.

La ruta, que se desarrollará de 10.45 a 15.00 horas, comenzará en el Teatro Circo, una joya arquitectónica del siglo XIX y uno de los espacios más singulares de la ciudad, donde se podrá degustar una propuesta de trucha en escabeche rojo, pak choi y setas estofadas, elaborada por Rafael Herreros, del restaurante Dallas. El plato estará acompañado por el vino blanco La Castilla, de Adrián Blanco, de Bodegas Moratalla, representada por Joaquín Tomás Velasco.

La segunda parada será el Museo Municipal, antiguo palacio que alberga la memoria histórica y artística de Albacete, donde Santiago Martínez, de Ca' La Yaya, ofrecerá una milhoja caramelizada de foie de pato azulón, cecina y confitura de higos, acompañada del vino tinto Artesones Roble 2025, de Antonio Ramón Martínez, de Bodega Virgen de las Nieves, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El recorrido continuará en el Museo de la Cuchillería, espacio dedicado a una de las señas de identidad más reconocibles de Albacete, con una degustación de gratén de cordero lechal a cargo del chef Javier Albujer, del Asador Concepción. La propuesta se maridará con el vino tinto Cien y Pico Hundred & Something, de Luis Jiménez, de Bodega Cien y Pico.

La última parada tendrá lugar en la Plaza del Altozano, corazón de la ciudad, donde los participantes podrán disfrutar de tejas y lazos de Confitería La Herrera, acompañados de orujo blanco con miel de romero de Api Mancha.

Las personas interesadas en participar en esta ruta gastronómica, patrimonial y solidaria podrán conseguir su entrada, a 15 euros, en la Oficina Municipal de Turismo ubicada en la Plaza del Altozano, de manera presencial en horario de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, o telefónica, en el número 967 630 004.

Rosa González de la Aleja ha señalado que esta iniciativa propone un recorrido por algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad, acompañado de una experiencia gastronómica que permitirá acercar a vecinos y visitantes la riqueza patrimonial y culinaria de Albacete, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En este sentido, ha destacado la importancia de que los museos y espacios culturales sean "espacios vivos, abiertos, participativos y atractivos donde, además de conservar y difundir la historia de la ciudad, se generen nuevas experiencias y motivos para volver a visitarlos".

La concejala ha puesto también en valor la gastronomía como "uno de los grandes atractivos turísticos de Albacete", destacando la calidad de los productos de la tierra y el talento de los profesionales que contribuyen a mantener viva su cultura culinaria.

PATRIMONIO, GASTRONOMÍA Y VINO

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo (APEHT), David Giménez, ha destacado que esta iniciativa, enmarcada en el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Albacete, tiene como objetivo promocionar la ciudad a través de tres grandes valores: "el patrimonio, la gastronomía y el vino".

En este sentido, David Giménez ha explicado que esta ruta pretende ofrecer a los participantes una experiencia que va más allá de la degustación de platos y vinos de calidad, permitiéndoles conocer mejor algunos de los espacios más emblemáticos de Albacete y acercarse a una historia y un patrimonio que, pese a formar parte de su entorno cotidiano, muchas veces son desconocidos.

Tras la buena acogida de la primera edición, el presidente de la APEHT ha señalado que ambas entidades han querido dar continuidad a esta propuesta, señalando que este año contará con 180 participantes distribuidos en tres grupos de 60 personas.

David Jiménez ha puesto en valor el carácter solidario de la actividad, ya que la recaudación se destinará a la gran labor diaria que realiza Afanion a favor de los niños, niñas y adolescentes con cáncer y sus familias.

Como novedad, el presidente de la APEHT ha destacado la incorporación de una apuesta específica por los vinos de la Denominación de Origen La Manchuela, fruto de la colaboración establecida recientemente entre ambas entidades con el objetivo de dar a conocer la calidad de los caldos de esta comarca y acercarlos al público a través de la gastronomía.

Según ha señalado David Giménez, "la hostelería y el vino son dos grandes embajadores de Albacete y elementos fundamentales para impulsar su promoción turística y reforzar su marca", asegurando que desde la APEHT están trabajando para dinamizar la hostelería de Albacete capital y provincia.