Rutas interpretadas y concurso fotográfico, entre las actividades de C-LM por el 'Día Mundial de los Humedales 2026'

Día de los Humedales. - JCCM

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, ha publicado la programación regional para conmemorar el 'Día Mundial de los Humedales 2026', cuyo lema internacional es 'Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebremos el patrimonio cultural'.

Cada 2 de febrero, esta efeméride recuerda la importancia de los humedales para la biodiversidad, el agua, la regulación climática y la identidad cultural de los pueblos, ha informado la Junta en un comunicado.

La directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, ha destacado que "los humedales son memoria, cultura y futuro. En ellos se conserva parte de la identidad de nuestras comunidades y también la clave para afrontar los retos climáticos".

En Castilla-La Mancha, hogar de algunos de los humedales más singulares de la península, "es urgente reforzar la sensibilización en la ciudadanía para favorecer su conservación. El 90 por ciento de los humedales del mundo han sufrido procesos de degradación. En nuestra región estamos trabajando para revertir esta tendencia mediante conservación, gestión activa y divulgación. Y por ello, mediante estas actividades invitamos a la población a conocer, valorar y respetar estos ecosistemas únicos", ha subrayado Jara.

De esta forma, la Consejería ha organizado distintas actividades que se celebran entre el sábado 7 y domingo 8 de febrero con rutas guiadas, jornadas divulgativas y propuestas culturales diseñadas para acercar a la ciudadanía al valor natural y patrimonial de estos ecosistemas.

EL HITO, LILLO Y VILLACAÑAS

Las actividades comienzan el sábado 7 de febrero en las provincias de Cuenca y Toledo. Así en la Reserva Natural de la Laguna de El Hito (Cuenca), en colaboración con Fundación Global Nature, se celebrará una jornada especial con rutas guiadas, observación astronómica a través de un planetario portátil, propuestas divulgativas para todas las edades y actividades de convivencia, incluyendo una comida popular.

También ese mismo día tendrá lugar la ruta interpretada 'Un día disfrutando de los Humedales de La Mancha: naturaleza y cultura tradicional' en el LIC Humedales de La Mancha (Lillo y Villacañas), en la provincia de Toledo.

Una actividad pensada para explorar en profundidad la biodiversidad del entorno, comprender la relación histórica de las comunidades locales con el agua y descubrir cómo la cultura tradicional se ha desarrollado alrededor de estos espacios.

El domingo 8 tendrán lugar tres rutas interpretadas. La 'Marcha nórdica en las Lagunas de Ruidera', una ruta que combina actividad física moderada con la interpretación del paisaje, acercando a los participantes a la riqueza ambiental del humedal más emblemático de la región.

Una ruta interpretada con visita al aula de naturaleza titulada 'La Laguna de El Arquillo y la tradición', que tendrá lugar en este monumento natural de la provincia de Albacete, donde los participantes podrán conocer la laguna y descubrir cómo el uso tradicional del agua ha modelado el territorio y las costumbres vinculadas a este espacio natural.

Finalmente, la ruta interpretada 'Conociendo las curiosidades de la Laguna de Puebla de Beleña', en esta reserva natural de la provincia de Guadalajara. Una visita guiada para descubrir uno de los humedales de mayor singularidad ecológica de la provincia, profundizando en su flora, su fauna y los procesos naturales que lo caracterizan.

IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Además, la efeméride se completa como anteriores años, con la convocatoria del IV Concurso de Fotografía, orientado a promover la sensibilización y el conocimiento de estos ecosistemas a través de la imagen, cuyo tema para 2026 es 'Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebrar el patrimonio cultural'.

Las fotografías participantes deberán reflejar cualquier elemento relacionado con la cultura, las prácticas tradicionales y la presencia del agua en los humedales y aguazales de los Espacios Naturales Protegidos de Castilla-La Mancha. Se valorarán especialmente aquellas imágenes que muestren la relación entre las comunidades locales y el humedal, así como elementos culturales, saberes tradicionales o prácticas vinculadas a su conservación.

Va dirigido a personas adultas y la fotografía deberá ser original y tomada en alguno de los humedales incluidos en la Red de Espacios Naturales Protegidos de la región.

El concurso tendrá un premio único valorado en 500 euros y una experiencia para dos personas del Catálogo de Experiencias de Ecoturismo en la Red Natura 2000 en Castilla-La Mancha, con un valor máximo de 500 euros, disponible en https://soyecoturistaclm.com/.