Las rutas senderistas para mayores de C-LM superarán este año los 45.000 participantes acumulados

Las rutas senderistas para mayores de Castilla-La Mancha superarán este año los 45.000 participantes acumulados - JCCM

GUADALAJARA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El programa de Rutas Senderistas para Mayores de Castilla-La Mancha superará este año los 45.000 participantes acumulados, teniendo en cuenta las previsiones de participación para el conjunto de 2026. Se trata de una iniciativa que ofrece a las personas mayores la posibilidad de practicar ejercicio físico, conocer el patrimonio natural y cultural de la región y compartir espacios de encuentro y convivencia.

La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha participado este viernes en una de las rutas de la programación de otoño, celebrada en el municipio guadalajareño de Trillo, con 247 personas inscritas procedentes de distintos centros y asociaciones de mayores de la provincia de Guadalajara, ha informado la Junta en nota de prensa.

García Torijano ha destacado la importancia de este tipo de actividades para favorecer el envejecimiento activo, entendido no sólo como la práctica de ejercicio físico y el mantenimiento de hábitos saludables, sino también como la posibilidad de seguir participando en la vida social, mantener relaciones personales y disfrutar de nuevas experiencias.

En este sentido, ha señalado que las rutas senderistas van más allá de recorrer unos kilómetros, puesto que ofrecen oportunidades para conocer otros lugares, relacionarse con personas de diferentes municipios y compartir actividades que contribuyen al bienestar físico y emocional de sus participantes.

TREINTA RUTAS GRATUITAS POR LAS CINCO PROVINCIAS

El programa de Rutas Senderistas para Mayores, desarrollado por el Gobierno regional a través de la Dirección General de Mayores, contempla este año un total de 30 rutas gratuitas por las cinco provincias de Castilla-La Mancha, distribuidas en dos fases.

Durante la primera, celebrada entre los meses de abril y junio, se realizaron 13 rutas en las que participaron 2.953 personas mayores. La segunda fase, que se desarrolla durante estos meses de otoño y en la que se enmarca la jornada de Trillo, comprende otras 17 rutas. La previsión para el conjunto de 2026 es alcanzar una participación cercana a las 7.000 personas.

Las rutas están diseñadas con recorridos de entre 7 y 10 kilómetros, sin grandes dificultades ni desniveles, y cuentan con el acompañamiento de monitores. Además, se complementan con visitas y actividades que permiten conocer espacios de interés histórico, cultural y natural de los municipios y comarcas que las acogen.

El programa está dirigido prioritariamente a personas usuarias de los centros de mayores de la red regional, aunque también participan centros municipales y asociaciones de mayores de diferentes localidades.

ACTIVIDAD FÍSICA, CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DE LA SOLEDAD

Junto a los beneficios asociados al ejercicio físico, las rutas senderistas tienen una importante dimensión social, al facilitar espacios de encuentro entre personas mayores, promover la participación en actividades colectivas y favorecer la creación y el mantenimiento de relaciones personales.

La consejera ha incidido en que estas oportunidades de convivencia resultan especialmente relevantes para prevenir situaciones de aislamiento y soledad no deseada, al tiempo que permiten a las personas mayores continuar desarrollando sus capacidades y disfrutar de su tiempo libre de una manera activa.

La jornada celebrada este viernes en Trillo se enmarca así en una programación que combina salud, naturaleza, cultura y relaciones sociales, con actividades adaptadas a las características de las personas participantes y desarrolladas en diferentes entornos de Castilla-La Mancha.