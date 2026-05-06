Este sábado arrancan las actividades organizadas por Afibrovida en Albacete por el Día Mundial de la Fibromialgia

Afibrovida presentalas actividades que lleva a cabo, así como las iniciativas que ha organizado en el marco del Día Mundial de la Fibromialgia. - DIPUTACIÓN

ALBACETE 6 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación de apoyo a las personas con fibromialgia en Albacete (Afibrovida) ha presentado las actividades que lleva a cabo, así como las iniciativas que ha organizado en el marco del Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica, que se conmemora el 12 de mayo, bajo el lema 'Por fuera no se ve, por dentro no cesa. Haz visible lo invisible'.

La Diputación de Albacete ha acogido esta cita y el diputado del Área Social, José González, ha ejercido como anfitrión, reafirmando el compromiso de la institución con esta entidad, que ha estado representada por su presidenta, Carmen Vizcaíno, y la tesorera, Carmen Giraldo, acompañadas también de la concejala de Calidad de Vida en el Ayuntamiento de la ciudad, Llanos Navarro, ha informado la Diputación en nota de prensa.

Han sido las responsables de Afibrovida, Carmen Vizcaíno y Carmen Giraldo, las encargadas de presentar las actividades organizadas en el marco del Día Mundial de la Fibromialgia, dando previamente las gracias tanto a la Diputación de Albacete como al Ayuntamiento y a la Junta por el apoyo que han recibido de estas instituciones.

Las actividades arrancan el día 9 con un viaje a Almansa para participar en una conferencia del doctor Callado, un reconocido traumatólogo. Y lo harán junto a otras asociaciones, "algo muy importante porque la enfermedad requiere mucha información".

Además, el 12 de mayo colocarán mesas informativas y de postulación en distintos puntos de la ciudad (Paseo de la Libertad, Plaza Mayor y Plaza Gabriel Lodares) "para buscar la participación ciudadana y que nos ayuden un poquito para poder hacer actividades para nuestros socios", al tiempo que se iluminarán, de color morado, edificios emblemáticos.

Del mismo modo, el día 14 han organizado una charla en torno a esta realidad, a cargo de un fisioterapeuta especializado, en la Delegación de Sanidad a partir de las 17 horas, y también participarán en la Marcha por la Igualdad junto al resto del tejido asociativo de la provincia. Concluyendo la programación el 25 de mayo con una visita guiada hasta la Facultad de Farmacia, que continuará con un paseo en bici y un recital poético en el Teatro Circo.

Finalmente, la presidenta de Afibrovida ha asegurado que quieren ser "una red de apoyo" para las personas enfermas, remarcando que trabajan para visibilizar esta enfermedad y apuntando que necesitan "más investigación y una prueba diagnóstica que demuestre quién parece la enfermedad y medicación específica para fibromialgia", aludiendo a la necesidad de avanzar en el diagnóstico y tratamiento, la atención multidisciplinar, una formación sanitaria específica y una mayor comprensión social.

APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO

De su lado, González ha puesto en valor la labor de apoyo y acompañamiento que lleva a cabo esta asociación, que nació en 2025, tras un proceso previo de encuentro y trabajo colectivo iniciado en 2024, destacando su enfoque integral y multidisciplinar y también su esfuerzo para mejorar la vida de las personas afectadas, empoderarlas y avanzar en su bienestar físico y emocional, implicando también a sus familias.

En este sentido, ha destacado que se trata de una entidad joven "pero con un claro espíritu de servicio público desde el conocimiento de quien vive día a día con esta enfermedad", como se pone de manifiesto a través de las actividades que llevan a cabo: terapia de ayuda mutua, gimnasia adaptada, escuela de familias, meditación, senderismo adaptado o un grupo de investigación.

Iniciativas que, según ha señalado el diputado, reflejan una intervención sociosanitaria centrada en la persona y en sus necesidades reales, y ha destacado el carácter transformador de la entidad, señalando que una vez más, un grupo de personas afectadas ha pasado de la experiencia individual a la acción colectiva, "creando redes de apoyo y construyendo respuestas compartidas".

Durante su intervención, el responsable del Área Social ha subrayado la importancia de dar visibilidad tanto a Afibrovida como a la fibromialgia, una enfermedad crónica "invisibilizada" que afecta entre un 2,4% y un 6% de la población en España, y que continúa siendo incomprendida e infradiagnosticada, generando en muchas personas afectadas situaciones de aislamiento, ansiedad, depresión y pérdida de capacidad laboral.

En este sentido, González ha señalado que la falta de reconocimiento del dolor invisible sigue siendo uno de los principales retos a los que se enfrentan las personas con esta enfermedad, y ha reivindicado la labor que llevan a cabo las entidades sociosanitarias de la provincia desde la empatía.

El diputado provincial también ha reafirmado el compromiso del Gobierno provincial con entidades como Afibrovida, para dar visibilidad, apoyo y esperanza a las personas que conviven con la fibromialgia en la provincia, recordando que este año participan por primera vez en la Convocatoria de Ayudas a Entidades Sociosanitarias que impulsa la institución, para desarrollar proyectos que contribuyan a que nadie se sienta solo ni invisible ante la enfermedad, "mejorando su calidad de vida, que es de lo que se trata".

EL AYUNTAMIENTO TRASLADA SU APOYO

Por su parte, la concejala de Asuntos Sociales ha subrayado la importancia de celebrar esta fecha para visibilizar a quienes cada día conviven con una enfermedad que, aunque no se ve, marca sus vidas, así como para reivindicar mejoras fundamentales como un mayor reconocimiento de la enfermedad, diagnósticos más ágiles, tratamientos eficaces, impulso a la investigación y adaptaciones en el ámbito laboral.

La concejala ha trasladado a Afibrovida el apoyo y compromiso del Ayuntamiento, poniendo en valor el trabajo continuo en favor del bienestar de las personas afectadas que lleva a cabo mediante terapias grupales, apoyo psicológico, actividades de relajación y deporte adaptado.

Así, y como gesto simbólico, Llanos Navarro ha señalado que el próximo 12 de este mes los edificios municipales se iluminarán de color morado, tono representativo de esta causa. "Un gesto que va más allá de un símbolo, ya que es una llamada de atención a la sociedad para comprender, apoyar y acompañar a quienes padecen esta enfermedad", tal y como ha señalado.