Sabrido defiende la gestión de Puente tras el accidente de Adamuz y ve "fuera de sitio" las peticiones de dimisión

El nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, toma posesión de su cargo, a 12 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Sabrido fue concejal y vicealcalde en el Ayuntamiento de Toledo durante la alcaldía de Mila - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha defendido este martes la gestión del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Adamuz y cree que las peticiones de dimisión están "fuera de sitio".

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas de los medios tras participar en el minuto de silencio convocado por la Delegación del Gobierno en señal de repulsa tras la confirmación del asesinato por violencia de género de una mujer de 28 años en la provincia de Badajoz en septiembre de 2025.

Ha manifestado que a Óscar Puente se "le podrán achacar muchas cosas", pero "lo que no se le puede negar al ministro es el absoluto trabajo, la absoluta transparencia y la absoluta disposición que está teniendo para informar a todos los españoles de cuál es la situación del problema", ha añadido.

A su juicio, las peticiones de dimisión son "una manera de querer erosionar al Gobierno". "Yo creo que está fuera de sitio", ha apostillado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.

De otro lado, y también cuestionado al respecto, ha apuntado que sería "aventurado" por su parte decir cuál es el estado de las vías ferroviarias de Castilla-La Mancha y ha recalcado que el Ministerio está realizando este trabajo y hay que esperar a los resultados.