Sabrido defiende "la mejor vía de comunicación ferroviaria" para Alcázar y Manzanares y no rechaza liberar la AP-41

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido - JUANMA JIMENEZ

CIUDAD REAL, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha apelado al "diálogo" y ha defendido "la mejor vía de comunicación ferroviaria" para Alcázar de San Juan y Manzanares, al tiempo que ha asegurado que no se opondrá a la liberalización de la autopista de peaje AP-41, que conecta Madrid y Toledo.

Estas palabras de Sabrido --en una entrevista concedida a Europa Press-- llegan después de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, rechazara en el Senado que el futuro trazado del AVE Madrid-Jaén pueda discurrir por Alcázar de San Juan y Manzanares alegando razones "técnicas"; y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtiera de que va a "pelear" para que el trazado del AVE Madrid-Jaén pare en La Mancha.

Sabrido, que ha asegurado no tener "información completa" sobre este asunto, ha señalado que "lo que sí es justicia" y defiende es que tanto Alcázar de San Juan como Manzanares son dos localidades que "no pueden quedar descolgadas de la mejor comunicación ferroviaria".

"Habrá que seguir dialogando, habrá que seguir hablando y buscando acuerdos que garanticen que Alcázar de San Juan y Manzanares tengan la mejor vía de comunicación", ha abogado el delegado del Gobierno en la región, quien ha recordado que esta inversión pactada con el Gobierno de España es "un compromiso de hace más de 20 años".

Dicho esto, ha admitido que "cuando se firma un compromiso" y si después de 20 años "no se ha cumplido", algo "ha fallado también". "Estamos en el 2026", por lo que ha apelado "al diálogo". "Habrá que reivindicarlo. Y yo lo que sí que defiendo es que Alcázar y Manzanares deben tener la mejor vía de comunicación ferroviaria".

AP-41

Sabrido también se ha pronunciado sobre la petición que hacia el presidente de Castilla-La Mancha al Ministerio de Transportes reclamando la liberación del peaje de la AP-41 Madrid-Toledo.

"Sinceramente no sé si es viable o no", ha manifestado, pero el delegado del Gobierno considera que esta petición "es digna de estudio". Ha recordado que se introdujeron mejoras poniendo a determinadas horas la gratuidad por la noche o estableciendo algún cupo para los residentes a partir de Illescas, pero cree que se pueden seguir tomando medidas para descongestionar la A-42.

Admite que la liberalización "probablemente" no sea la solución única posible, ya que hay otras soluciones posibles que pueden ser actuaciones en la propia A-42 y en las entradas por esta vía.

"Nos decían desde la Dirección de Carreteras que muchas veces una entrada más fácil por la A-42 era más beneficiosa para los ciudadanos. Pero, en cualquier caso, yo creo que la apuesta de la AP-41 no es despreciable, por lo menos en su totalidad".

Sobre si estaría a favor de esa liberalización, Sabrido ha comentado que "estaría a favor de que se adopten medidas que faciliten el tráfico". "No sé si la liberación podría ser completa, pero desde luego no me opondré a ella", ha apostillado el delegado.

De otro lado, el delegado del Gobierno ha desvelado que el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, le ha pedido una reunión. Precisamente, el primer edil talaverano ha reclamado al Ministerio hablar sobre el desdoblamiento de la N-5.

"No sé el motivo de la reunión. Estamos pendientes de cuadrar las agendas y en cuanto las podamos cuadrar recibiré encantado al alcalde de Talavera, que me parece un buen amigo", ha aseverado.

Ha calificado de "razonable" que el alcalde de Talavera se interese por los accesos a la ciudad, al tiempo que ha querido sacar pecho por los "muchos esfuerzos" hechos por el Gobierno de España y por el Gobierno de Castilla-La Mancha para mejorar los accesos.

PARCELA ANTIGUO HOSPITAL DE TOLEDO

De otro lado, ha abogado por destinar a vivienda "con algún tipo de protección pública", fundamentalmente para jóvenes, la parcela del antiguo Hospital Virgen de la Salud de Toledo.

Dicha parcela es propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social y la actividad sanitaria del Virgen de la Salud la gestionaba el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

"Hasta donde sé, por parte de la Comunidad Autónoma se debería descontaminar el antiguo hospital", ya que "allí hubo" medicina nuclear. "Parece ser que --entregarlo descontaminado-- es una responsabilidad de la Comunidad Autónoma", ha incidido.

Dicho esto, ha apuntado que cuando esté "descontaminada" y cuando revierta a la Tesorería General de la Seguridad Social, la parcela debe de estar destinada a viviendas "con algún tipo de protección", fundamentalmente destinadas a jóvenes. Una medida que, a su juicio, revitalizará "enormemente" el barrio de Palomarejos.

CUARTEL GUARDIA CIVIL

Sobre el cuartel de la Guardia Civil de Toledo también se ha referido el delegado del Gobierno. Sobre este asunto ha apuntado que sabe "más del pasado que del futuro". En su opinión, un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Toledo "ya tenía que estar levantándose".

"Se han perdido más de tres años, por decisiones que yo no comprendo y no comparto, pero están tomadas y se ha hecho así definitivamente".

A su entender, "el retraso que se ha producido durante estos tres años ya va en la mochila y lo único que sí que sé es que por el Gobierno de España se ha vuelto a priorizar la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil".

"Están elaborando los últimos informes y detalles técnicos para el proyecto y entonces saldrá adelante. No le podría poner fecha con certeza a cuándo estará aprobado definitivamente el proyecto. Lo que sí que lamento es que el cuartel ya podría estar muy avanzado".

No ha querido buscar culpables de estos retrasos, ya que a él lo que le gusta es que "haya soluciones". "Se ha hablado del cuartel de la Guardia Civil en el antiguo hospital, en Santa Bárbara, en el Polígono, cuando ya estaba definido en la Peraleda, para al final acabar en el mismo sitio donde estaba, que yo creo que ni beneficia tanto a la Guardia Civil y, por supuesto, perjudica el desarrollo de la ciudad de Toledo", ha opinado Sabrido.

TRASVASE TAJO-SEGURA

Por otro lado, y sobre la necesidad de aplicar ya las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, Sabrido considera que cuando se publique la sentencia que está pendiente habrá que "dialogar" y "en el tiempo más breve posible", aplicar las nuevas reglas de explotación.

Siendo un "defensor" de que el trasvase Tajo-Tajo "tiene que tener fin", el delegado ha dicho que "en ningún caso puede producir la quiebra o el estrangulamiento de otras comunidades autónomas".

Finalmente, ve legítimo defender "los intereses de tu región", pero ha recalcado que "el Gobierno de España tiene una responsabilidad sobre el conjunto de España". "Démonos los plazos e iremos aprobando las reglas de explotación de una manera adecuada y espero que dialogada y acordada".