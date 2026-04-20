Sabrido destaca que Tolón fue "la mejor alcaldesa de Toledo" y ve a otros socialistas como "perfectos candidatos"

Archivo - El nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, toma posesión de su cargo acompañado por la delegada del Gobierno saliente, Milagros Tolón, a 12 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España). Sabrido fue conc - Juanma Jiménez - Europa Press - Archivo

TOLEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Pablo Sabrido, ha señalado que Milagros Tolón "fue una magnífica alcaldesa de 2015 a 2023, la mejor alcaldesa" que ahora está volcada en su cargo como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, al tiempo que ha apuntado a "hombres y mujeres" del PSOE "que están trabajando en Toledo, que podrían ser perfectos candidatos para la ciudad".

Así ha reaccionado a preguntas de los medios durante la rueda de prensa que el delegado del Gobierno ha ofrecido este lunes, sobre la entrevista del número 'dos' del partido a nivel regional, Sergio Gutiérrez, en el diario La Tribuna, donde ha situado a la actual ministra como principal opción del partido en Toledo.

Tolón, según Sabrido, "es una persona con una tremenda fuerza política y con una gran capacidad de gestión" y cree "que en este momento está volcada en el Gobierno de España, haciendo una enorme y tremenda labor positiva en favor de la educación, la formación profesional y el deporte".

A su juicio, representa "una referente del socialismo tanto en Toledo como en Castilla-La Mancha por la fuerza política que tiene, por sus convicciones y por su capacidad de gestión".

Al mismo tiempo, ha incidido en que hay hombres y mujeres que están trabajando en Toledo, que "son sin duda hombres y mujeres que podrían ser perfectos candidatos para la ciudad". "No solo perfectos candidatos sino también magníficos alcaldes o alcaldesas", ha afirmado.