Sabrido empatiza con que C-LM reivindique más financiación pero avisa que los pactos del Gobierno no deben "nublar"

Archivo - El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. - DELEGACIÓN - Archivo

TOLEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, se ha mostrado empático con el Gobierno regional en su petición de mayor financiación para la Comunidad autónoma pero ha señalado que los pactos del Gobierno central con otros partidos en esta materia no deben "nublar".

"El Gobierno de Castilla-La Mancha hace muy bien cuando reivindica más para Castilla-La Mancha. Pero insisto en que no nos debe nublar con quien se pacta", ha señalado Sabrido a preguntas de los medios en el minuto de silencio convocado en el Ayuntamiento de Toledo por el homenaje a Miguel Ángel Blanco en el XXIX aniversario de su asesinato.

En este punto, ha señalado que "el pacto es un instrumento y una herramienta democrática" y siempre con quien se pacta "son partidos democráticos, partidos que tienen representación, elegidos por españoles".

Así, ha defendido que "el principio de ordinalidad puede hacer que, en el reparto global de la financiación, cada vez estemos todos más cerca".