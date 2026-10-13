Sabrido no augura sorpresas en el Comité que diseñará la lista de PSOE Toledo: "Tolón es la que mejor representa"

Sabrido destaca la labor de la función pública en la reinserción social de los internos en centros penitenciarios - DELEGACIÓN

TOLEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, se ha referido al Comite Electoral de la provincia de Toledo que este miércoles tendrá que decidir la lista con la que el PSOE concurrirá a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, asegurando que no espera sorpresas.

Así, al respecto de que la actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, encabeza la candidatura, sería "la que mejor representa" a la circunscripción, "por su trayectoria y por su idea de progreso".

Fue el pasado 7 de octubre cuando la Comisión Ejecutiva de la Agrupación Municipal Socialista de Toledo acordaba por unanimidad proponer a Tolón como cabeza de lista, algo que tendrá que refrendar la cita de este miércoles.

PSOE TOLEDO NIEGA FRICCIONES

De su lado, el Grupo Municipal Socialista en Toledo ha negado que haya algún "tipo de fricción" entre el PSOE en la provincia y a nivel autonómico, por la elaboración de las listas de candidatos al Congreso y al Senado paras las próximas elecciones del 29 de noviembre.

La portavoz del PSOE en la ciudad, Noelia de la Cruz, ha dado importancia a "elegir a los mejores candidatos y candidatas para que representen al PSOE". "Independientemente de los nombres no jugamos mucho", ha manifestado a preguntas de los medios tras participar en el FAKE X-MAS Fest de Apace.

"No jugamos mucho y yo como mujer me encantaría que estas elecciones las marcase el voto femenino, porque nos estamos jugando mucho, las mujeres más todavía", ha reiterado.

Ha restado importancia las dudas que surgen en torno a este comité provincial, asegurando que los tiempos "están perfectamente estipulados y esta semana las listas se deciden".

Respecto a si Tolón encabezará estas listas, ha señalado que "ella misma se ha pronunciado en muchas ocasiones". "Está muy centrada en su labor como ministra, representando al Gobierno de España. Para ella, y lo ha dicho, es un orgullo y un honor encabezar esas listas", ha remarcado.