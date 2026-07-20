Sabrido pide "no condenar a nadie" sobre el fuego de La Mierla hasta que Guardia Civil no concluya su trabajo

El delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, en Tamajón. - DELEGACION DEL GOBIERNO

GUADALAJARA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, ha señalado que la Guardia Civil está realizando el informe correspondiente sobre el fuego de La Mierla, por lo que ha pedido prudencia. "No condenemos ni responsabilicemos a nadie antes de que concluya".

Desde Tamajón en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando, ha señalado que "no es el momento de entrar en discusiones políticas, sino de apagar el fuego". "Es en lo que todos, con independencia de cuál sea la ideología de cada uno, tenemos que tener el esfuerzo", ha demandado.

Allí ha querido elogiar la colaboración y coordinación entre administraciones para luchar desde el primer momento contra el que ya es el incendio forestal que más hectáreas ha calcinado en la historia de Castilla-La Mancha.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha agradecido el trabajo de las autoridades al mando del incendio, en especial de la Guardia Civil, "que también tendrá que controlar el acceso de servicios que puedan necesitar los animales a fin de que no tengan ningún problema o por lo menos puedan subsistir".

Tal y como ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado, hay un total de 30 municipios evacuados tras sumar a la localidad de Alpedroches después de la celebración del último CECOPI.

Son La Mierla, Muriel, Campamento Umbralejo, Almiruete, Los Palancares, Semillas, La Nava de Jadraque, Arroyo de Fraguas, Las Navas de Jadraque, Zarzuela de Jadraque, El Ordial, Monasterio, Bustares, Villares de Jadraque, Veguillas, Gascueñas de Bornova, Robledo de Corpes, Aldeanueva de Atienza, Prádenas de Atienza, Naharros, Bodera , Ríofrio de llano, Cardeñosa, Santiuste, Rebollosa de Jadraque , Angón, Hiendelaencia, San Andrés de Congosto, Congostrina.

Además de 11 municipios confinados, que son Albendiego, Ujados, Cañamares, Tordelloso y La Miñosa, a los que hay que añadir tras la celebración del último CECOPI a las localidades de Hijes, Miedes de Atienza, Casillas, Bochones, Romanillos de Atienza y Bañuelos de Atienza.

En total, hay más de 27.000 hectáreas calcinadas y más de 1.200 personas afectadas por evacuación o confinamiento de su municipios.

Al hilo de esto, y teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas desfavorables, Sabrido ha puesto en valor el trabajo de los equipos de extinción, que "están haciendo un trabajo encomiable y que esperamos que en breve tiempo pueda ser de alguna manera perimetrado y controlado".

El delegado del Gobierno ha estado acompañado por la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, la subdelegada del Gobierno en la provincia, Susana Cabellos, el coronel jefe interino de la segunda zona de la Guardia Civil, Jesús Manuel Rodrigo, o el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, entre otras autoridades.

600 EFECTIVOS DEL GOBIERNO

Tras la última actualización, en las labores de extinción del incendio forestal se encuentran más de 600 efectivos del Gobierno de España, además de 109 vehículos, 18 medios aéreos y cuatro brigadas helitransportadas. A todo ello hay que sumar la activación del sistema 'Copernicus', "el satélite de la Unión Europea, que ya ha hecho una primera pasada esta mañana y podemos tener, a partir del día de mañana, las primeras imágenes de precisión a través del satélite de la Unión Europea", tal y como anunciaba la secretaria general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones.

La secretaria general ha explicado que la virulencia del incendio y las condiciones meteorológicas limitan las posibilidades de extinguir el incendio: "No dan una oportunidad. Lo único que podemos hacer es defendernos, esperar esa oportunidad para poder atacar al incendio".

Barcones ha apuntado que "por mas medios que en algunos momentos se puedan poner a disposición, estos incendios a los que estamos siendo sometidos con la emergencia climática se sitúan fuera de capacidad de extinción".

Al hilo de esto, ha elogiado la gestión de la emergencia por parte de las administraciones ya que, a pesar de ser el incendio que más hectáreas ha calcinado en la historia de Castilla-La Mancha, "no hay que lamentar daños personales": "Esto es lo primero, la razón de ser de la protección civil y las emergencias".