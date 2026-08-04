Sabrido rechaza "hacer política" y aboga por esperar a que finalice la investigación del incendio de La Mierla

Extensión forestal quemada por el incendio, a 18 de julio de 2026, en La Mierla, Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El fuego sigue activo en varios frentes y avanza hacia el municipio de Semillas, ha obligado a evacuar a 529 vecinos de once municip - Mateo Lanzuela - Europa Press

TOLEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha rechazado este martes "hacer política" respecto a la autoría del incendio de La Mierla (Guadalajara) y ha abogado por esperar a que la Guardia Civil concluya la investigación para determinar la autoría del mismo.

Así lo ha indicado a preguntas de los medios tras el minuto de silencio en señal de repulsa tras los dos últimos asesinatos machistas, después de que el alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, fuese interrogado al respecto al inicio de este incendio, que ya se encuentra en Situación Operativa Nivel 0 tras 19 días.

"Dejemos que la Guardia Civil acabe la investigación. Nunca habrán oído ni dirán de mí que haya puesto a ninguna persona que haya sido objeto de ningún tipo de acusación y creo que esto es lo que hay que mantener", ha apuntado, para agregar que aunque "es muy fácil en política lanzarse al ruedo, en estas cosas se exige prudencia".

Sabrido ha recordado que "lo importante" es acabar con los incendios y "no hacer lucha política" por lo que ha incidido en que hay que dejar que la Guardia Civil acabe su investigación y "no hacer política tampoco de quienes pueden ser las personas investigadas".

Con todo, y teniendo en cuenta que no ha concluido la investigación sobre la autoría del mayor incendio forestal de la región, el delegado del Gobierno no ha podido aventurarse en señalar cuál ha sido el origen.

"Entra dentro de mi responsabilidad y de la responsabilidad de todos los políticos ser muy respetuosos con los tiempos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dejarles que hagan su trabajo", ha zanjado.