Sabrido recibe a guardias civiles en prácticas afirmando que llegan a una C-LM "segura" y deseándoles éxito en su labor

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha recibido este lunes a los 141 guardias civiles en prácticas que se han incorporado a la Comandancia de Toledo. - EUROPA PRESS

TOLEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha recibido este lunes a los 141 guardias civiles en prácticas que se han incorporado a la Comandancia de Toledo --que forman parte de los 251 que se incorporan durante esta jornada a las comandancias de la Comunidad Autónoma--, asegurando que llegan a una ciudad "acogedora" y a una sociedad "segura", teniendo esta región índices de criminalidad por debajo de la media nacional.

En su alocución en el acuartelamiento de la Guardia Civil de la capital regional, Sabrido ha destacado el esfuerzo que han realizado los guardias civiles para llegar "a este momento" tras superar una oposición y un periodo de formación que han requerido "disciplina, esfuerzo y tesón".

A partir de ahora, hay que poner en práctica lo aprendido, ha expresado, ante una sociedad "que es segura" gracias "fundamentalmente a los esfuerzos de los Cuerpos y Fuerzas del Estado en los que vosotros vais a formar parte esencial". En este punto, ha reseñado el nivel de "compromiso" y "servicio público" que requiere esta profesión.

Una profesión que "vais a prestar con honor, es decir, con honradez, con lealtad, con integridad, con respeto a la ley, porque así ha sido siempre esta institución y así tiene que seguir siendo, porque vosotros encarnáis lo mejor de lo que es la institución benemérita de la Guardia Civil".

Después de recordar "a todos los compañeros que murieron en acto de servicio por España y por los españoles", Sabrido ha indicado que la defensa de los españoles "va a ser vuestra mayor gloria", recordando a los alumnos que no tienen que buscar el aplauso ni el honor, sino la "felicidad" del "deber cumplido", ante lo que van a recibir "el reconocimiento y el agradecimiento de toda la sociedad".

Posteriormente, en declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno ha detallado que de los 141 alumnos que comienzan este lunes sus prácticas en Toledo, 45 son mujeres, destacando "la importancia que tiene la mujer en el acceso a la vida pública y al acceso a la función pública".

"Esto es una apuesta grande del Gobierno de España por la seguridad, por mantener unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que en otros tiempos que ahora tanto se aboga por la seguridad, se redujeron en más de 13.000 unidades".

Ha declarado que los alumnos van a luchar contra "delitos tan importantes como la ciberdelincuencia, como el crimen organizado, como la lucha contra la droga", aunque ha querido subrayar dos de los que le parecen más relevantes, como son los delitos de odio y los cometidos contra la mujer.

LA FORMACIÓN "CONTINÚA EN CADA SERVICIO"

Previamente, durante el acto, ha dado la bienvenida a los guardias civiles en prácticas el coronel jefe interino de la segunda zona de la Guardia Civil, Jesús Manuel Rodríguez, quien ha manifestado que hoy inician una etapa que les acerca "a la esencia de lo que significa ser Guardia Civil".

"Aquí en Castilla-La Mancha vais a encontrar a mandos y compañeros dispuestos a guiaros, enseñaros y apoyaros. Aprovechad cada oportunidad para aprender, para preguntar y para observar, porque la formación no termina en la academia, continúa en cada servicio, en cada patrulla y en cada intervención".

Rodríguez ha especificado que durante estas prácticas se enfrentarán "a situaciones reales, muchas de ellas complejas" y participarán "en la lucha contra la delincuencia, en la prevención y persecución de delitos" pero también prestarán servicio "en emergencias, en rescates y en auxilios humanitarios, en momentos en los que la ciudadanía más nos necesita".

"En todas estas actuaciones, tened presente que la justicia e imparcialidad debe presidir la actuación de todos los guardias civiles. Recordad que el trato cercano y respetuoso con el ciudadano es una de nuestras señas de identidad", ha manifestado, convencido de que la confianza que la sociedad deposita en la Guardia Civil "se construye gracias a la actuación de cada patrulla".

Finalmente, ha asegurado que "el carácter castellanomanchego, basado en la honestidad y el esfuerzo", acogerá a estos alumnos "con los brazos abiertos". "Aquí encontraréis a vecinos que están deseando que os incorporéis y que valoran y respetan profundamente la labor que desempeña la Guardia Civil. Estoy seguro de que sabréis responder a esa acogida con profesionalidad y entrega", ha concluido.

TESTIMONIOS

Posteriormente, tras la foto de familia, en declaraciones a los medios, una de las alumnas, Claudia, natural de Valencia, de 22 años, se ha mostrado "preparada" para "lo que pueda venir" siempre con "respeto" y "con confianza y decisión".

De padre y hermana guardias civiles, ha confesado que le gustaría estar en el GRS (Grupo de Reserva y Seguridad) pero si se queda en la Comandancia también estaría contenta.

Daniel, de 32 años y natural de Toledo, vuelve a la ciudad tras 11 años y pasar por el Ejército. También de padre y madre guardias civiles, se ha mostrado orgulloso de poder trabajar junto a su progenitora inicialmente, hasta decidir el año que viene cuál será la especialidad por la que decantarse.

"Me encantaría irme a Illescas, por ejemplo, Illescas o Torrijos, y sí que me gustaría también estar un periodo en seguridad ciudadana, que también, al final, es el trato más cercano con el ciudadano y es donde pienso yo que también se necesita mucha, mucha gente", ha agregado.