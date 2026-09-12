La Sagra 0,0 Tostada, reconocida como mejor cerveza lager 0,0 de España en los World Beer Awards 2026

Cerveza LA SAGRA - CERVEZA LA SAGRA

TOLEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerveza La Sagra vuelve a situarse entre las grandes referencias del sector cervecero español. Este año, La Sagra 0,0 Tostada ha sido reconocida como la mejor cerveza lager de España en la categoría No & Low Alcohol de los World Beer Awards 2026, alzándose con el Gold Country Winner, la máxima distinción nacional. La cerveza toledana lidera así el podio nacional, seguida por Mahou 0,0 Tostada, que comparte la plata con Santa Cerveza 0,0 Tostada y Ambar Triple Zero Tostada, reconocida con un bronce.

El premio llega en un momento de fuerte crecimiento para la categoría SIN en España. Según el Informe Socioeconómico del Sector de la Cerveza en España 2025, elaborado por Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las ventas de cerveza 0,0% crecieron un 4,6% en 2025 hasta alcanzar un récord de 3,3 millones de hectolitros, representando ya el 14% de toda la cerveza consumida en España. Además, 1 de cada 4 cervezas sin alcohol que se consumen en la Unión Europea se consume en España, lo que sitúa a nuestro país como uno de los principales mercados europeos para esta categoría. España es, de hecho, el primer país europeo tanto en consumo como en producción de cerveza SIN.

En este contexto, Cerveza La Sagra, según ha informado en un comunicado, ha sabido escuchar la evolución de los hábitos y preferencias de sus consumidores y responder ampliando su propuesta dentro de la categoría 0,0%. Así, hace apenas un año incorporaba La Sagra 0,0 Tostada a su portfolio de cervezas esenciales, sumándose a La Sagra 0,0, ya presente en la gama de la cervecera toledana.

Por otro lado, el palmarés de los World Beer Awards 2026 reconoce, además, a La Sagra Original, cerveza insignia de la marca, con una medalla de bronce en la categoría es Czech Style Pale, situándola una vez más entre las cervezas destacadas del panorama español.

Este reconocimiento supone para la cervecera "un respaldo" a la apuesta de Cerveza La Sagra por demostrar, desde el sabor y la calidad, que prescindir del alcohol no implica renunciar a una cerveza, en línea con la evolución del consumidor español. Al mismo tiempo, asegura, pone en valor la capacidad de una marca nacida en Toledo y profundamente vinculada a su territorio para competir al más alto nivel con las grandes cerveceras españolas.

SOBRE CERVEZA LA SAGRA CERVEZA

La Sagra es una marca nacida en 2011 en la región de La Sagra, en Toledo. Desde sus orígenes, la compañía ha crecido como una nueva generación de cerveceros construyendo un proyecto con identidad propia, profundamente vinculado a su territorio y a manera de entender la cerveza, la cultura y el encuentro social. Como 'La de Toledo', Cerveza La Sagra reivindica sus raíces y su vínculo con el tejido cultural y social toledano, impulsando iniciativas ligadas a la música, la gastronomía, la sostenibilidad y el talento local.

Sus cervezas, elaboradas 100% con malta de cebada y sin aditivos, están hechas buscando un aroma y sabor únicos. Su equipo, joven y dinámico, encabezado por Carlos García, apuesta por la innovación y la diferenciación en base a los distintos estilos para ofrecer al consumidor un nuevo concepto de cerveza, original y de alta calidad.