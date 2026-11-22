Sahuquillo cuestiona que "candidatos de otras listas" que no conocen Cuenca "pretendan representarla" - PSOE

CUENCA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, ha asegurado en un encuentro celebrado en Motilla del Palancar que las próximas elecciones representan la elección entre "dos modelos de país".

"Uno que apuesta por los servicios públicos, los derechos y la igualdad de oportunidades, y otro que representa la derecha y la ultraderecha, con el Partido Popular cada vez más próximo a las posiciones de Vox y con planteamientos que ponen en riesgo los avances sociales", ha señalado.

Sahuquillo ha cuestionado también el compromiso con la provincia de algunos integrantes de otras listas que residen fuera o que "les da igual presentarse por otra provincia con tal de tener su acta de diputado o senador".

"Hay que poner en valor a las personas que formamos parte de nuestras candidaturas y que vivimos aquí, que conocemos nuestros pueblos y sus problemas. Frente a nosotros hay candidatos que viven fuera y que no pagan impuestos aquí. ¿Cómo van a conocer y preocuparse de verdad por los problemas que tienen los ciudadanos de Cuenca?", ha planteado.

"Cuando hablamos de impuestos hablamos de servicios públicos. Hablamos de poder pagar las pensiones, de mantener nuestros centros sanitarios, de contar con profesionales y de garantizar que cualquier ciudadano, viva en el pueblo que viva, pueda recibir una atención digna y de calidad", ha explicado.

En este sentido, Sahuquillo ha puesto como ejemplo las mejoras experimentadas por el Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento (CEDT) de Motilla del Palancar, cuya cartera de servicios se ha ampliado progresivamente para acercar la atención especializada a los vecinos de la localidad y de los municipios de su entorno.

Entre las prestaciones incorporadas destaca la consulta de Cirugía General, que se suma a las especialidades que ya se ofrecen en este centro y que permiten atender más necesidades sanitarias sin obligar a los pacientes a desplazarse hasta el Hospital Universitario de Cuenca, otro logro de la gestión socialista.

"Aun así, sigue habiendo problemas por resolver, pero somos nosotros los únicos con capacidad y compromiso para solucionarlos", ha finalizado.