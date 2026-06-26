Los salarios subieron un 4% en C-LM durante 2024, ligeramente por encima de la media nacional

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MADRID/TOLEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los salarios subieron un 3,9% en 2024, ampliando en 1,5 puntos el incremento que experimentaron en 2023, que fue del 2,4%, según el Índice de Precios del Trabajo (IPT) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por su parte, en Castilla-La Mancha se incrementaron el 4%.

Este indicador mide la variación del coste salarial que pagan los empleadores por el conjunto de empleos existentes, pero sin estar afectado por los cambios en la cantidad y la calidad de los puestos de trabajo.

De esta forma, se descuenta el efecto composición que se debe, entre otros factores, a los cambios en el número de horas trabajadas, al tipo de contrato, características de los trabajadores, su antigüedad y su promoción profesional.

Con el avance salarial del 3,9% registrado en 2024 se encadenan tres años consecutivos de alzas después de las subidas de 2023 (+2,4%), 2022 (+5,5%) y 2021 (+2,1%).

Los datos del IPT muestran que el salario subió en 2024 tanto entre las mujeres (+3,8%) como en los hombres (+3,9%), aumentó un 5,1% entre los contratados de manera temporal y un 3,7% en los indefinidos, y creció en todos los grupos de edad, especialmente entre los trabajadores de 25 a 34 años, donde se incrementó un 5,1%, y entre los menores de 25, donde subió un 5%.

Por actividades económicas, los mayores aumentos salariales en 2024 se dieron en las industrias extractivas (+5,8%), actividades profesionales, científicas y técnicas (+5,6%) e información y comunicaciones (+5,5%), mientras que los descensos más acusados correspondieron a Administración Pública (+2%), educación (+2,1%) y hostelería (+2,7%).