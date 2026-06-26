Salen a licitación las obras de remodelación de la Estación de Autobuses de Toledo por más de un millón de euros

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

TOLEDO 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo ha aprobado este viernes, en su sesión ordinaria, el inicio del expediente de contratación del proyecto técnico de acondicionamiento de la Estación de Autobuses, con un presupuesto base de licitación de 1.010.327,30 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses.

Se trata de un paso definitivo para hacer realidad la remodelación integral de esta infraestructura de transporte interurbano en una actuación financiada de forma conjunta y a partes iguales por el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tras la firma del convenio de colaboración suscrito el pasado mes de abril entre las tres administraciones, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Con este acuerdo, el Gobierno municipal impulsa uno de los proyectos estratégicos para mejorar las infraestructuras de transporte de la ciudad, ofreciendo a vecinos y visitantes una estación más moderna, accesible, eficiente y adaptada a las necesidades actuales, y permitirá mejorar la imagen de una de las principales puertas de entrada a la ciudad.

"Hoy hemos aprobado en la Junta de Gobierno algo muy importante, un expediente fundamental para Toledo, que ya pedían los toledanos a gritos y nadie hacía nada. Pues gracias a una colaboración institucional vamos a solucionar y acondicionar una zona degradada durante años", ha señalado el portavoz municipal, Juan José Alcalde.

OTROS ASUNTOS APROBADOS

La Junta de Gobierno Local también ha tomado en conocimiento la finalización de las obras comprendidas en la segunda fase del Proyecto Técnico de la Recuperación y Musealización del Yacimiento Arqueológico de la Vega Baja, en colaboración con el Ministerio de Cultura.

Además, se ha adjudicado la concesión administrativa para el adecentamiento y explotación del quiosco entre las calles Río Fresnedoso y Río Bullaque, en el barrio de Santa María de Benquerencia, por un importe de 24.000 euros durante cinco anualidades.

En otro orden de cosas, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado el programa de la Escuela de Estudios Toledanos que cuenta con un presupuesto de 18.000 euros, y el convenio de colaboración con la Asociación de Cine Social de Torrijos para la celebración del XXIII Festival de Cine Social de Castilla-La Mancha, con una aportación de 6.000 euros.

Por otro lado, en el Área de Servicios Sociales, Educación y Familia, también se ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Mujeres María de Padilla y con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. También se ha aprobado el gasto para el programa 'Veranito 2026' de la Concejalía de Juventud, que asciende a 21.253 euros y que se presentará la próxima semana.