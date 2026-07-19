La salida de vía de un turismo en Mazarete (Guadalajara) deja cinco heridos, dos de ellos menores

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GUADALAJARA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas, dos de ellas menores, han resultado heridas tras la salida de vía de un turismo en Mazarete (Guadalajara), por lo que han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario de la capital.

Tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del 112 en Castilla-La Mancha, el aviso se ha recibido a las 8.01 horas en el kilómetro 30 de la N-211.

La Guardia Civil, una UVI que ha atendido a los heridos y dos ambulancias de soporte vital básico se han desplazado al lugar. Estas dos ambulancias les han trasladado al hospital.

Se trata de una mujer de 57 años, otra de 28 años, un hombre de 33 años, y dos menores, de 6 y 8 años.