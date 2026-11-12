Sánchez protagonizará un acto de campaña el próximo martes con ausencia de Page por viaje institucional a Bruselas

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, protagonizará este martes en Albacete un acto electoral público a las 18.30 horas - PSOE

ALBACETE 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, protagonizará este martes, 17 de noviembre, en Albacete un acto electoral público a las 18.30 horas, evento en el que no podrá participar el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, con agenda en Bruselas a partir de ese día y durante toda la semana.

El acto tendrá lugar en el Pabellón Polideportivo Feria, según han informado a Europa Press fuentes socialistas.

Pedro Sánchez va a celebrar mítines de la campaña electoral de las generales del 29 de noviembre en La Rioja, Pamplona, Albacete, Barcelona y en Madrid donde llevará a cabo al menos dos actos, la presentación del programa electoral este domingo en Alcorcón y el cierre el viernes 27.

Los socialistas han elegido el lema 'Vota con fuerza', una variación de 'La fuerza de la gente' que han utilizado durante la precampaña, con el que pretenden apelar a la mayoría social que necesitan para volver a gobernar y que será el destinatario de las políticas de consolidación de derechos que prometen aplicar.