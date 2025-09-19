Sánchez Vicario, Robredo, Ferrer y Medina, protagonista de la Copa Leyendas que se disputa desde este sábado en Albacete

ALBACETE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arantxa Sánchez Vicario, Tommy Robredo, David Ferrer y Anabel Medina serán los protagonistas de la Copa Leyendas del Tenis que tendrá lugar desde este sábado en Albacete.

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha destacado la importancia que tiene para la ciudad acoger una nueva edición de la Copa Leyendas del Tenis, ya que la sitúa en el mapa nacional de este deporte durante su celebración.

Manuel Serrano se ha pronunciado de este modo durante la presentación de este importante torneo que este año celebra su 40 aniversario y la III edición en el formato Leyendas, acompañado por la presidenta del Club de Tenis de Albacete, Elena Marín, el director deportivo de esta entidad, Julián García, la tenista Arantxa Sánchez Vicario, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, el concejal de deportes, Francisco Villaescusa, entre otras autoridades.

Sánchez Vicario, que se ha mostrado muy satisfecha de su participación en esta Copa Leyendas, ha explicado que es el primer partido que disputa tras el último partido que jugó en España hace más de 20 años, y la presidenta del Club de Tenis de Albacete ha avanzado que, además "del mejor tenis", también van a contar con música en directo o una zona gastronómica, invitando a la ciudadanía a que celebre con ellos de este aniversario, tal y como ha informado la Diputación en nota de prensa.

El alcalde le ha dado la bienvenida a Albacete a Arantxa Sánchez Vicario, esperando que disfrute del tenis, así como de la ciudad, poniendo en valor el carácter "amable, hospitalario y acogedor" de los albaceteños y albaceteñas y de estas instalaciones.

En opinión de Manuel Serrano, "parece que va a seguir la Feria de Albacete, pero en el Club de Tenis porque este fin de semana, además de congregar a deportistas que son Marca España con motivo de la Copa Leyendas del Tenis, acoge el XVII Trofeo 'Ciudad de Albacete' de tenis en silla de ruedas que, desde ayer y hasta este domingo, con la participación de casi veintena de las mejores raquetas de esta modalidad deportiva".

El alcalde ha animado a disfrutar de este novedoso formato que incluye un doble mixto, contando con la participación de Arancha Sánchez Vicario, una verdadera Leyenda del tenis que hace honor al nombre del torneo, porque fue número 1 del mundo en los años 90 y vuelve a la cancha en nuestra ciudad 22 años después de su último partido en España, tal y como informa el Ayuntamiento en nota de prensa.

Manuel Serrano ha dado la enhorabuena al Club de Tenis de Albacete en su 60 aniversario por su importante contribución al deporte en general y al tenis en particular en unas instalaciones que son "punteras" para la práctica de este deporte, al tiempo que le ha dado las gracias "por estos años para la ciudad de tenis de primer nivel", animándole a que siga teniendo la capacidad de atraer a leyendas del tenis para seguir promocionando este deporte entre los albaceteños y albaceteñas.

LEYENDAS DEL TENIS

Este sábado, a las 17.30 horas, arranca la III edición de la Copa Leyendas del Tenis en el Club de Tenis de Albacete, con un formato muy atractivo, en el marco de la programación de la Feria Deportiva 2025. La mejor tenista española de todos los tiempos, Arantxa Sánchez Vicario disputará dobles mixto, formando pareja con Tommy Robredo, frente a David Ferrer y Anabel Medina.

El domingo 21, a las 11.30 horas, David Ferrer y Tommy Robredo se enfrentarán a partido único para determinar el campeón de esta tercera edición de la Copa Leyendas.

De su lado, el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero también ha incido en el esfuerzo que desde esta entidad vienen realizando para que Albacete se convierta, edición tras edición, en el epicentro del mejor tenis.

"Cuando el Trofeo Internacional de Tenis 'Ciudad de Albacete' pasó a denominarse Copa Leyendas, dije que si alguien quería ser antes algo en el mundo del tenis tenía que pasar por estas pistas, porque aquí te bautizabas y acababas siendo un grande, y ahora hay que decirlo al contrario. Si has sido algo en el mundo del tenis tienes que pasar por aquí", ha afirmado.

Así, ha animado a la ciudadanía "a disfrutar de un espectáculo de máximo nivel", incidiendo que es fundamental "valorar lo que nos vamos a encontrar", y ha dejado claro que se trata de "una oportunidad y un lujo para los aficionados al deporte en general y al tenis en particular poder ver en directo a cuatro ídolos, a cuatro deportistas que tantas alegrías le han dado a nuestro país".

Finalmente, el presidente de la Diputación ha querido reconocer públicamente la figura de Julián García, "el corazón del club", y ha dejado claro el compromiso de la Diputación de Albacete con el Club y con este evento, con el que colabora activamente a través de un convenio por valor de 35.000 euros, que también incluye el respaldo al Trofeo Ciudad de Albacete de Tenis en Silla de Ruedas, que se está disputando estos días.