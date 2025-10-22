Sanidad decreta el cese de Laura Ruiz como directora general de Salud Pública y su sustitución por Joaquín Torres

Archivo - Edificio de la Consejería de Sanidad. - EUROPA PRESS/JCCM - Archivo

TOLEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha publicado sendos decretos por los que dispone el cese de Laura Ruiz como directora general de Salud Pública del Gobierno regional y el nombramiento para este mismo cargo de Joaquín Torres.

Según publica este miércoles el Diario de Castilla-La Mancha (DOCM) y recoge Europa Press, en el primero de estos decretos, firmado por el presidente regional, Emiliano García-Page, y el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, el Ejecutivo autonómico agradece a López los servicios prestados durante su trayectoria en el cargo.

Asimismo, sendos documentos indican que tanto el cese como el nombramiento serán efectivos ya desde este mismo miércoles.