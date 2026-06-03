Santiago Auserón y Kiko Veneno actuarán en noviembre en el Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara

Programación cultural del Ayuntamiento de Guadalajara - AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

GUADALAJARA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Auditorio Buero Vallejo de Guadalajara anuncia para el cierre del otoño musical una programación que incluye dos figuras históricas de la escena española, Santiago Auserón y Kiko Veneno, que actuarán en sus tablas en conciertos.

El primer gran nombre del mes llega el sábado 7 de noviembre a las 20.00 horas. Santiago Auserón, fundador de la mítica banda Radio Futura y uno de los referentes fundamentales de la música popular española, presenta su nuevo proyecto más personal e inesperado.

En esta nueva etapa, el artista viaja a Grecia para adaptar al castellano un repertorio selecto, en colaboración con Theodoros Karellas, cantante y guitarrista ateniense, y el buzukista Vaggelis Tzeretas, originario de la isla de Samos.

Juntos han grabado en Atenas versiones de clásicos griegos del siglo XX, ejemplos destacados del rebétiko popular y de la balada mediterránea, así como canciones de reciente composición.

El álbum 'Nerantzi', publicado en octubre de 2025 en formato cd-libro y vinilo, cuenta con colaboraciones de músicos griegos de primer nivel y la participación especial de la cantante española Anni B Sweet.

Las entradas para el concierto de Santiago Auserón tienen un precio de 22 y 20 euros.

TODA UNA VIDA DE MÚSICA SOBRE EL ESCENARIO

Tres semanas después, el sábado 28 de noviembre a las 20.00 horas, llega al Buero Vallejo uno de los artistas más queridos, influyentes y singulares de la historia de la música española. Kiko Veneno recorre España con su gira 'Girando por teatros', acompañado por una amplia banda formada por Juan Ramón Caramés Suárez al bajo, Jimmy González a la batería, Álvaro Marabot y José Torres Vicente a las guitarras, Anabel Pérez en teclados y coros, Guillermo Leal Domínguez en los coros y Rafael García Fontaiña en la percusión.

Durante el espectáculo, el artista repasará algunos de los temas más destacados de su trayectoria junto a nuevas composiciones, en un formato que busca acercar su música al público en espacios más íntimos.

Considerado uno de los grandes referentes de la música española, Kiko Veneno inició su carrera con el disco 'Veneno' en 1977, una obra clave en la fusión del flamenco y el rock, y desde entonces no ha dejado de reinventarse, de sorprender y de conectar con cada generación.

Su trabajo más reciente es el directo 'La Carbonería' (2025), grabado en Sevilla. Las entradas para el concierto de Kiko Veneno tienen un precio de 22 y 20 euros. Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Auditorio Buero Vallejo (C/ Cifuentes, 30) y en la web del teatro.