Santiago (IU) pide a grupos que no obstruyan la reducción de jornada e insta a PP y Junts a pronunciarse

TOLEDO 1 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado del grupo Sumar, Enrique Santiago, ha hecho "un llamamiento expreso a todas las fuerzas parlamentarias para que no obstruyan" la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, medida que la próxima semana se va a acordar en Consejo de Ministros.

A preguntas de los medios en la manifestación del 1 de mayo en Toledo, ha destacado que, "sin duda alguna va a ser el mayor avance en estos años de derechos laborales, el que todos los trabajadores y trabajadoras mejoren su calidad de vida reduciendo su jornada y manteniendo el mismo salario".

Llamamiento "especial a las fuerzas de la derecha, al Partido Popular y a Junts, que todavía no se han pronunciado", ha asegurado Santiago, que no tiene "ninguna esperanza" en que se sumen, pues, "siempre votan en contra de la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores", aunque no ha perdido la esperanza.

"Esperamos que el Partido Popular y Junts finalmente se sumen a garantizar este nuevo derecho a los trabajadores y trabajadoras de este país", ha remarcado.

Tras agradecer la labor que desempeñan trabajadores y sindicatos en la lucha de derechos laborales, se ha alegrado de que desde el Gobierno de España se haya "conseguido mejorar los salarios, no solamente con la subida del salario mínimo, sino también arrastrando los salarios convencionales", así como "reducir la precariedad", enfrentando "un reto muy importante" como es "la reducción de jornada".