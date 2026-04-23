Sara Simón condena "lo que parece" un nuevo asesinato machista en Seseña y traslada su cariño a la familia de la víctima

Archivo - La consejera de Igualdad, Sara Simón. - JCCM - Archivo

CUENCA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha condenado este jueves "lo que parece" un nuevo asesinato machista ocurrido en la localidad toledana de Seseña, al tiempo que ha trasladado su "cariño" y "consuelo" a la familia de la víctima.

Desde Cuenca, y antes de participar en el acto organizado por el Gobierno regional por el Día de la Visibilidad Lésbica, Simón ha comenzando sus declaraciones a los medios lamentando "lo que parece y todo apunta" a que ha sido "un nuevo caso de violencia machista" en el municipio toledano.

"Todavía no tenemos datos al respecto y ahora mismo hay que dejar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realicen todas las actividades y todas las investigaciones que tengan que hacer para conocer realmente qué es lo que ha sucedido", ha añadido.

Además, ha trasladado "el cariño y el consuelo" del Gobierno de Castilla-La Mancha "a los seres queridos y a la familia" de la víctima.