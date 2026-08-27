SATSE denuncia "deterioro" de atención de matronas en el hospital de Guadalajara, que cuenta con la mitad de personal

Archivo - Imagen de recurso de una mujer que acaba de dar a luz con su recién nacido y la matrona en el hospital. - SVETIKD/ISTOCK - Archivo

MADRID/GUADALAJARA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que este verano se han vuelto a registrar problemas en numerosos centros de salud y hospitales por la falta de matronas, una situación que, a su juicio, dificulta garantizar una atención adecuada y segura a las mujeres y los recién nacidos.

Alertan en las últimas semanas de situaciones, como las registradas en los centros hospitalarios de Guadalajara, Palma de Mallorca o Valencia, entre otros, que han conllevado un "importante deterioro" en la atención que requieren las mujeres y sus hijos y en la salud física y psicológica de estas profesionales sanitarias.

En este sentido, SATSE señala que es "absolutamente injustificable" que, como ha ocurrido en la Unidad de Paritorio del Hospital de Guadalajara se haya dado el caso de contar con la mitad de matronas que establece su plan funcional, o que se haya obligado a prolongar el turno a las profesionales que salían de noche, exponiéndolas así a un nivel de cansancio, agotamiento y estrés que también repercute directamente en la seguridad de las pacientes.

También se ha dado la situación en el Área Materno Infantil del Hospital Son Espases de Palma de Mallorca de existir un descubierto de nueve matronas en el paritorio y planta de maternidad, lo que significa casi un 20 por ciento de la plantilla sin cubrir. Además, varias profesionales del servicio han pedido traslados a otras comunidades como Andalucía, por la situación "insostenible" que soportaban de manera diaria.

En el caso del Hospital Clínico Universitario de Valencia, SATSE denuncia que la falta estructural de matronas en el área de Paritorio es una situación que se prolonga desde hace más de dos años sin que la Dirección del centro haya adoptado medidas estables para garantizar una dotación suficiente, adecuada y segura.

SATSE subraya que el "origen común" de todas estas situaciones, tanto en Atención Primaria como Especializada, es el "déficit estructural" de las plantillas de matronas que se "agrava aún más" durante el periodo estival.

La organización afirma que las gerencias correspondientes no realizan una sustitución adecuada de los profesionales que disfrutan de sus vacaciones o que no pueden acudir a su puesto de trabajo por causas ajenas a su voluntad, como enfermedades o accidentes.

"A esta realidad hay que unirle una desincentivación retributiva progresiva de una especialidad enfermera totalmente consolidada, sobre todo en el ámbito de Atención Primaria, llegando a cobrar estas profesionales menos que el resto de enfermeras", apunta.

SATSE señala que la falta de suficientes matronas obliga a las que trabajan durante el verano a realizar horas extraordinarias, doblando turnos, y a asumir un número de pacientes por encima del que les corresponde.

En lo que respecta a los centros de salud, SATSE afirma que la escasez de personal en verano provoca el cierre de agendas u obliga a las profesionales a asumir las agendas de sus compañeras a "coste cero", teniendo que, o bien alargar su jornada laboral o priorizar lo que pueden atender. "Algo que, además de un debate ético interno, produce efectos perjudiciales en la salud de las matronas, e imposibilita que puedan conciliar su vida laboral y personal", resalta el sindicato.

SATSE asegura que esta realidad perjudica también a sus pacientes que se encuentran con la suspensión y retraso de consultas, programas, talleres formativos y otros servicios o con el hecho de tener que desplazarse a otro centro de salud para poder ser atendidas por una matrona.

En concreto, se limitan o posponen hasta después del verano prestaciones, como el seguimiento en plazo del embarazo y las consultas de postparto y lactancia, u otras actividades como las relativas a la recuperación de suelo pélvico, el cribado de cáncer de cuello uterino o la orientación sobre métodos anticonceptivos y en materia de salud sexual-afectiva, entre otras.

PERSONAL CANSADO Y DESMOTIVADO

"Son situaciones que se sufren, en mayor o menor medida, en un gran número de centros de salud y hospitales en los que se garantiza la atención que necesitan las mujeres que van a ser madres, aunque no sea en las mejores condiciones, gracias al trabajo de un personal cada vez más cansado, desmotivado y contrariado", apuntan desde la organización sindical.

Además, SATSE lamenta que, sobre todo en el ámbito de la Atención Primaria, tienen que ser estas profesionales sanitarias las que busquen personalmente, y a través de herramientas tan "poco formales" como puede ser un grupo de WhatsApp, a compañeros que puedan cubrir sus turnos, si su situación lo requiere.

El sindicato critica que las gerencias no son capaces de encontrar cobertura para garantizar una adecuada planificación y coordinación de las jornadas de trabajo en los centros.