El saxofonista cubano Paquito D'Rivera actuará el 2 de julio en Estival Cuenca

Paquito D`Rivera, Premio a la Trayectoria Musical 26 en Estival Cuenca. - ESTIVAL CUENCA

CUENCA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El saxofonista y clarinetista cubano, ganador de 7 Premios Grammy y 11 Premios Grammy Latinos, actuará el jueves 2 de julio de 2026 en el Escenario Solán de Cabras del Parador en la 15ª edición del Estival Cuenca.

Paquito D'Rivera, considerado como uno de los máximos exponentes del jazz y del jazz latino a nivel mundial, actuará el jueves 2 de julio de 2026 Estival Cuenca. En este marco, recibirá el Premio a la Trayectoria Musical que ofrece la empresa Mahou-Alhambra-Solán de Cabras en esta edición.

Abrirá la jornada el conjunto conquense The Teacher's Band. No obstante, es la agrupación que ha participado en más ediciones diferentes del festival internacional conquense, ha informado el festival en un comunicado.

El cubano Paquito D'Rivera (1948) ha recibido nada menos que 18 premios Grammy y Latin Grammy (7 Grammy y 11 Latin Grammy, en concreto) en su amplia trayectoria musical como autor de un gran número de composiciones. En ellas, ha revelado unos intereses musicales amplios y eclécticos que van desde los ritmos y melodías afrocubanos a múltiples influencias recopiladas en sus múltiples viajes hasta sus orígenes musicales.

Nació en Cuba, donde inició su carrera como niño prodigio, tocando tanto el clarinete, como el saxofón, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Hijo del saxofonista y director de orquesta cubano Tito D'Rivera, Paquito comenzó a estudiar música con tan solo 5 años y a los 7 ya actuaba ante el público. En Estival Cuenca actuará con el pianista cubano Pepe Rivero y el percusionista colombiano Sebastián Laverde.

De su lado, la agrupación conquense The Teacher's Band surgió en Cuenca en 1998 en torno a la Facultad de Educación de Cuenca (UCLM). En este centro educativo cinco estudiantes comenzaron a reunirse para interpretar distintos estilos musicales con el único ánimo de disfrutar de la música que les gusta.

Con el paso del tiempo, la formación ha ido sufriendo modificaciones hasta llegar al momento actual, en el que está integrada por José Mencías (saxos y voz), José Ángel de Lerma (teclado), José Luis Bermejo (guitarra) y Pedro Miguel Valero (batería). Será la 13ª edición en la que actúen en Estival Cuenca.

Las entradas pueden adquirirse por un precio de 25 euros anticipada en el enlace https://entradium.com/events/estival-jazz-paquito-d-rivera-t...

Estival Cuenca está organizado por la Asociación Cultural Estival Cuenca y está dirigido por Marco Antonio de la Ossa al frente de un equipo diverso y compacto. Está patrocinado por Mahou-Alhambra-Solán de Cabras, Consorcio Ciudad de Cuenca, Diputación de Cuenca, Inaem, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Cuenca, Fundación Globalcaja, Universidad de Castilla-La Mancha, Patronato Universitario Cardenal Gil de Albornoz, Unicaja, Pub Los Clásicos, Catedral de Cuenca, Castilla-La Mancha Media, Europa Press, Plazería y Posada de san José. Cualquier entidad interesada puede sumarse a esta 15ª edición.