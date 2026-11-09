Seguimiento masivo en C-LM durante la primera jornada de huelga del sector de Industrias Cárnicas, según sindicatos

CCOO celebra el seguimiento masivo de la huelga en las cárnicas de Tarancón. - CCOO

TOLEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Industrias Cárnicas han secundado este lunes de manera masiva la primera jornada de huelga convocada por UGT FICA y CCOO en protesta por el bloqueo del convenio colectivo de un sector que, en Castilla-La Mancha, da empleo a más de 10.000 personas.

En la mayoría de las fábricas de la región el seguimiento está siendo por encima del 90 por ciento, un respaldo mayoritario que se ha dejado notar en importantes empresas como Incarlopsa, Tello, Frivall y DeRaza, según ha informado UGT en un comunicado.

La huelga, convocada a nivel nacional, continuará los días 10, 11, 12 y 13 de noviembre, una semana de paros generales con los que los sindicatos convocantes exigen mejoras y avances en las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras.

La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT exige la mejora del poder adquisitivo de estas plantillas y una revalorización de su poder adquisitivo. En este sentido, reclama un incremento mínimo del 4% anual y una cláusula de revisión vinculada al IPC de cada año, con efectos retroactivos y abono de atrasos. También exige que las subidas acordadas no puedan ser absorbidas ni compensadas con otras mejoras.

Otro aspecto importante es la reducción del tiempo de trabajo hasta las 1.712, la consideración de los 15 minutos de bocadillo como tiempo efectivo de trabajo y el establecimiento de una jornada ordinaria máxima de nueve horas.

Entre otras cuestiones, también plantea mejorar los permisos retribuidos, elevando hasta 30 horas anuales la bolsa destinada a asistir y acompañar a familiares al médico, ampliar los días de permiso por fallecimiento de familiares de primer grado e incorporar al convenio los nuevos permisos.

De su lado, según ha informado CCOO, el 95% de la plantilla de Incarlopsa en Tarancón está secundando la primera de las cinco jornadas previstas de huelga.

Sólo en estas fábricas trabajan más de 3.000 personas del total de 10.000 dedicadas a las cárnicas a nivel regional. La presencia de personas trabajadoras a las puertas de la planta comenzó anoche. A primera hora de la mañana se han producido cargas por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que han ocasionado lesiones a, al menos, a tres personas.

Durante la mañana ha habido más de 600 personas concentradas junto a la nave dedicada al matadero donde trabajan cerca de 1.100 personas. Hay otras dos subcontratas en las que trabajan más de 600.

Según ha explicado Miguel Ángel Benito, delegado de CCOO en Incarlopsa, "nosotros no queremos la huelga, lo que queremos es un convenio justo", advirtiendo de que hoy la actividad en mataderos está completamente parada. "Si esto dura los 5 días y el seguimiento es fuerte habrá desabastecimiento" ha reconocido por lo que ha pedido que todos los trabajadores y trabajadoras la apoyen "porque es para todos y todas".

Además, coincidiendo con el arranque de la huelga de las empresas cárnicas que se extenderá durante toda la semana, este lunes ha tenido una concentración ante las puertas de Frimancha, en señal de apoyo y solidaridad con todas las personas trabajadoras del sector.

La secretaria general de CCOO Ciudad Real, Esther Serrano, ha subrayado la importancia y el peso de este sector, que en España emplea a más de 126.000 personas, y en la provincia de Ciudad Real a alrededor de 2.000 concentradas en tres grandes empresas: Frimancha en Valdepeñas, Jamones Arroyo en Puertollano y Nico Jamones en la capital.

Serrano, ha informado CCOO, ha indicado que no es justo que un sector que genera cuantiosos beneficios siga sin reconocer el esfuerzo de quienes hacen posible esa riqueza, y no es justo que la cuenta de resultados de estas empresas sigan creciendo a costa de la salud y el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras.

"Hablamos de personas que realizan su labor en condiciones especialmente duras, con temperaturas extremas, ritmos de producción altísimos, un fuerte desgaste físico y con salarios que, año tras año, pierden poder adquisitivo".

La secretaria general de CCOO Ciudad Real ha añadido que las plantillas no están pidiendo ningún privilegio, sino unas condiciones justas y dignas, por lo que ha emplazado a la patronal a que cese en su actitud y demuestre voluntad de negociación. Por su parte, el secretario general de CCOO Industria, Víctor Manuel Arias, ha celebrado el seguimiento de la huelga, que a nivel estatal se estima que esta siendo de un 90%, pero que en Frimancha ha sido del 100% porque no ha pasado nadie a trabajar.