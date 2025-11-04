Seguimiento "total" en la segunda jornada de huelga del metal con carga policial por disturbios en Puertollano

CIUDAD REAL 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La segunda jornada de la huelga del metal, convocada por los sindicatos UGT y CCOO, ha comenzado este martes con un nuevo "éxito" de seguimiento, con las empresas paralizadas en todos los puntos calientes de la provincia, incluidas las industrias auxiliares del complejo petroquímico de Puertollano y las empresas de Campo de Criptana, Manzanares, Tomelloso, Valdepeñas y Socuéllamos.

Por el momento no se han registrado incidentes de gran relevancia, aunque sí un enfrentamiento entre el dispositivo policial en Puertollano y algunos manifestantes que pretendían bloquear las entradas y salidas del Centro de Transportes.

Fuentes de Policía Nacional han informado a Europa Press de que el número de manifestantes se ha "incrementado" en la pasada madrugada para cortar los accesos a la petroquímica, aunque sin éxito gracias al dispositivo policial.

Las mismas fuentes han confirmado el lanzamiento de piedras y objetos a los agentes, que se han visto obligados a responder con material antidisturbios. Así, las unidades de orden público han aplicado el "uso progresivo de medios de acuerdo al incremento de hostilidades por parte de los manifestantes". Con la luz del día el ataque ha remitido, señala la Policía.

En la ciudad industrial se han vuelto a organizar piquetes informativos en los puntos de acceso a la petroquímica, desde las 4.30 horas, en un clima tenso y con un "total" seguimiento. Según ha relatado a Europa Press el secretario general de CCOO Industria en la Provincia de Ciudad Real, no hay novedades en cuanto a la apertura de una mesa de negociación del convenio colectivo, por lo que está previsto mantener las movilizaciones.

Por otra parte, ha asegurado que en estos momentos la jornada discurre con "tranquilidad", y ha recordado la convocatoria de manifestación prevista para este miércoles en Ciudad Real a partir de las 11.30 horas, con autobuses a disposición de los trabajadores desde Puertollano y Manzanares.