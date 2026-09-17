El segundo encierro de Guadalajara deja dos contusionados leves y abre la plaza al público desde las 7.30 horas

Segundo encierro de Guadalajara. - CMMEDIA

GUADALAJARA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos corredores han resultado contusionados, sin gravedad, durante el segundo encierro de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, celebrado este jueves, según han informado fuentes municipales, que han precisado que ninguno de ellos ha precisado atención sanitaria continuada.

Los dos percances se han producido durante sendas caídas en el recorrido, uno a la altura de la calle Mayor y otro en la calle Capitán Arenas. Ambos han sido de carácter leve.

El segundo encierro, protagonizado por reses de la ganadería Núñez del Cuvillo, ha concluido con la entrada de los astados en la plaza de toros, donde posteriormente se ha desarrollado la suelta de reses prevista.

En paralelo, el Ayuntamiento de Guadalajara ha decidido abrir desde las 7.30 horas las puertas de la plaza al público general, una vez comprobado que el aforo no se había completado, después de que inicialmente el acceso estuviera regulado mediante entradas gratuitas.

De este modo, los accesos reservados a las peñas han mantenido el sistema previsto, mientras que el resto de localidades han quedado disponibles para el público general a partir de esa hora.

El Consistorio tiene previsto mantener este sistema durante los próximos tres encierros: las entradas gratuitas tendrán acceso preferente hasta las 7.30 horas y, a partir de ese momento, siempre que el aforo no se haya completado, se permitirá también la entrada al público general.

La medida busca facilitar el acceso a la plaza al mayor número posible de personas, incluidas aquellas que se desplacen hasta Guadalajara para asistir a unos encierros que están declarados Fiesta de Interés Turístico Regional y donde las reses que se torean por la tarde se corren en puntas.